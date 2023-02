El secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, no ahorró palabras para derribar la queja del intendente Pablo Javkin acerca de la instalación de fibra óptica en penales federales y su presunción de que eso facilitaría las órdenes mafiosas de delincuentes detenidos que realizan a sus huestes para perpetrar hechos de violencia armada en Rosario.

El funcionario nacional le adjudicó distintas variantes de ignorancia al jefe municipal rosarino, incluso llegó a decir que el error conceptual de Javkin fue “una burrada inaceptable”. Y le recriminó pretender sacar rédito político con una acusación falsa. Es que, para empezar, aclaró que la telefonía celular que algunos encausados suelen utilizar intramuros de manera clandestina e ilegal no tiene relación en Argentina con la fibra óptica. “Que el intendente se ocupe de lo propio, y de los temas que desconoce, que pregunte”, le espetó.

“El nivel de ignorancia del intendente es demasiado grave para un tema tan sensible respecto de lo que está ocurriendo en seguridad. No se si es ignorancia o un juego político deliberado del intendente”, lanzó Mena este viernes en Sí 98.9.

El intendente había reprobado el avance del Plan de Conectividad del Servicio Penitenciario Federal esta semana al reparar en la instalación de fibra óptica en el penal de Marcos Paz, Buenos Aires. "Cuando ves que le están poniendo tecnología para que los presos se comuniquen mejor, sentís que es el colmo”, había dicho a la prensa.

Consultado al respecto, Mena corrigió: “Lo que Javkin cuestiona es la instalación de conectividad en las 35 unidades que el SPF tiene en el país, de punta a punta. Se trata de proveer fibra óptica para la administración penitenciaria, mejorar la conectividad del país. Un salto cualitativo enorme en tecnología para administrar los sistemas de gestión, establecer enlaces por videoconferencia y evitar los traslados innecesarios a las personas privadas de su libertad a los tribunales de forma permanente”.

Explicó que hay unas 12 mil personas detenidas a cargo del SPF, que motivan por año unos 15 mil traslados a sedes judiciales o médicas. “Para trasladar a un preso se requieren 8 agentes penitenciarios, así que eso vulnera la seguridad. Por eso la fibra óptica, para garantizar la conectividad entre la autoridad estatal, y evitar traslados innecesarios para trámites que se pueden resolver por videoconferencia”, explicó el número dos de la cartera de Justicia.

“Es una irresponsabilidad enorme y habla muy mal del intendente querer hacer política con un hecho tan sensible. Es un delirio que diga eso. Por ley, debemos garantizar las comunicaciones telefónicas de los internos con sus familiares. Si no lo hiciera estaría infrigiendo la ley. Cada persona en prisión está bajo responsabilidad y a cargo de un juez que lo envió a prisión. Y estos obligan e intiman a que garanticemos las comunicaciones, y para eso hay teléfonos públicos en los pabellones, y tienen un horario en el que pueden entablar comunicaciones. Nada de eso tiene que ver con la fibra óptica”.

Mena dejó en claro que la tenencia de teléfonos móviles en los penales del SPF es ilegal. “En el caso de que un preso tenga un teléfono celular, cosa que a veces ocurre y lo detectamos en las requisas periódicas que se hacen -luego viene una sanción y nueva denuncia penal contra el interno que infringió la ley– tampoco tiene que ver con la fibra óptica. Porque en Argentina la telefonía celular no va por fibra óptica, va por antena de aire. Es un nivel de burrada inexplicable e inaceptable”, refractó.

Agregó que “el señor Javkin se hace cómplice de una situación delictiva muy grave, porque además de quejarse respecto del Plan de Conectividad, dijo que desde nuestro Ministerio habíamos desmantelado el área de inteligencia penitenciaria. Me parece que Javkin conoce muy poco de estos temas y que eso habla de la gestión que lleva a cabo. Durante el gobierno de Mauricio Macri el área de Inteligencia Penitenciaria se dedicó a realizar espionaje político ilegal dentro de las cárceles. Se conoció en una causa penal muy conocido que se tramitó en el juzgado de Lomas de Zamora: habían cableado los pabellones para escuchar a los presos del gobierno kirchnerista. Están procesadas las autoridades de Inteligencia Penitenciaria de ese momento, incluso autoridades de este Ministerio en aquel momento por haber desplegado ese espionaje ilegal”, marcó.

Por lo tanto, Mena afirmó que la tarea no se detuvo, pero “como es un área de información, de seguridad e inteligencia no lo publicitamos ni andamos hablando de esos temas. Entonces Javkin menuda tarea hace para las bandas del crimen organizado al pretender hablar públicamente sobre las medidas de seguridad e información que toma el Estado para controlarlas y prevenir delitos. No me prendo en ese debate. Todas las áreas de seguridad e inteligencia están funcionando plenamente”, concluyó.