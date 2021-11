El gobernador santafesino Omar Perotti envió un proyecto a la Legislatura provincial para reformar el Código Procesal Penal, que incluye un endurecimiento de la sanción para quienes porten armas ilegales.

Puntualmente la modificación consiste en posibilitar o brindar una herramienta dentro del Código Procesal Penal a los jueces para que puedan dictar prisión preventiva en aquellas circunstancias delictivas donde las personas tengan armas de fuego ilegal. Las circunstancias donde los jueces puedan dictar la prisión preventiva serán en un homicidio, una lesión física, o la mera portación de un arma ilegal.

“Quiero aclarar algo: el proyecto no dice que no es excarcelable. La excarcelación son resortes exclusivos del Congreso de la Nación, quien tiene la atribución de la redacción del Código Penal. La propia Constitución delegó en las provincias la obligación de dictar sus códigos procesales. Y dentro de éstos, existen las medidas cautelares, que son las que posibilitan que el proceso no tenga obstáculos. Hoy se incorpora como medida cautelar la posibilidad de una medida preventiva en caso que un sujeto porte un arma sin legalizarla”, explicó el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia.

Según explicó el funcionario, el gobierno provincial espera que lo traten este año en extraordinarias. “La iniciativa está y lo debe tratar la Legislatura. Esto es una responsabilidad de los tres poderes en conjunto, nadie se puede sustraer de la necesidad de brindar herramientas para pacificar la seguridad”.

La redacción alcanzará a menores de edad. “La mayoría de edad es a los 18 años, pero a partir de los 16 años se tiene responsabilidad penal. Por lo tanto van a quedar atrapados más allá de las medidas protectorias. Distinto es la situación de menores de 16 años porque no son pasibles de pena y por lo tanto quedan excluidos de todo proceso penal”, explicó el secretario.