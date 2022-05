El perottismo pretende que el mensaje de apertura de sesiones de la Legislatura del gobernador Omar Perotti no sea uno más. Buscarán darle impulso político en la calle con manifestaciones, pero con el equilibrio justo para que no parezca un acto partidario en momentos en que el horno social no está para bollos. A la par se espera un discurso intenso con eje en lo hecho en producción y economía, como un modelo para armar a nivel nacional.

Hay dos factores que influyeron para la convocatoria que planean en la Plaza Italia, frente a la Legislatura en la ciudad de Santa Fe. Por un lado, es la primera vez que el rafaelino abrirá el periodo legislativo con la posibilidad de llevar gente a la calle.

Por otro lado, el sello del gobernador Hacemos Santa Fe, empezó a tomar carrera desde el año pasado y pretenden que empiece a pegar el salto desde ahora. La foto del gobernador entrando en la Legislatura con cánticos de fondo los tentó y avanzaron.

El perottismo va a movilizar: hubo una bajada de línea para que los intendentes y presidentes comunales muevan y este domingo haya al menos unas 5.000 personas en la explanada. Se le sumarán sindicatos amigos. Se verá cuál es la capacidad de movilización real. Sin embargo en el medio está la mesura característica del gobernador que no la dejará de lado por el momento. “Es apoyo, no multitud”, insisten al lado del gobernador.

La pregunta es qué tono le dará el rafaelino al discurso; si será más político o protocolar de gestión. La situación en materia de seguridad limita un poco el vuelo que le pueda dar. Los movimientos se dieron en la semana en el ministerio, por lo que se presume que si hay algún anuncio en tal sentido será sobre la policía antinarco con apoyo especial de organismos norteamericanos como la DEA. Sí se espera que hable sobre autonomía municipal, incluso con algún anuncio, y sobre todo un repaso altisonante sobre producción y economía.