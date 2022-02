Este jueves la Cámara de Diputados de la provincia volverá a la actividad con el debate sobre el presupuesto 2022 y desde la oposición advierten que si bien están abiertos al debate, no aprobarán al texto que recibió media sanción por parte del Senado. Piden que el proyecto incluya a Rosario y Santa Fe en el plan de obras menores que ya beneficia a otras comunas y municipios.

Luego de obtener media sanción del Senado a fines de 2021, el debate quedó en pausa ya que Diputados no llegó al acuerdo necesario para sancionarlo. En caso de recibir las modificaciones que pide la oposición, el texto retornará a la Cámara alta y se extenderá el trámite.

En diálogo con Sí 98.9 el diputado radical y presidente de la Comisión de Presupuesto, Fabián Palo Oliver, explicó: “Va a haber presupuesto, es nuestra responsabilidad, pero así como está no lo vamos a aprobar, vamos a tratar de llegar a un acuerdo”.

El legislador aseguró que los cuestionamientos no tienen que ver con las partidas asignadas a cada ministerio, ni con las pautas inflacionarias, sino con la inclusión de Rosario y Santa Fe en el plan de Obras Menores.

Se trata de un programa para obras de infraestructura que tienen los municipios desde 2004. No incluía a Rosario y Santa Fe que ya contaban con el fondo del conurbano, pero este fue congelado y posteriormente eliminado.

“Pedimos que Santa Fe y Rosario puedan ser incorporados al Fondo de Obras Menores. Cada vez que lo pedimos, el Senado no lo quiso convertir en ley. Es un fondo cercano a 6 mil millones de pesos”, explicó Oliver.

A su vez, profundizó sobre los cuestionamientos y añadió: “Pedimos también que el convenio que firma la provincia con Rosario para hacer frente a las obligaciones para atender el sistema de salud público se incorpore al presupuesto”.

En caso de que el pedido sea atendido, el proyecto volverá al Senado y extenderá el debate parlamentario para lograr el presupuesto provincial.

SI bien el legislador reconoció una demora en ese caso, sostuvo que la intención es aprobarlo y remarcó: “Yo no quiero darle excusas al gobernador de la provincia, que diga que no puede convocar a paritarias porque no tiene presupuesto. Eso es estar mintiendo descaradamente. Me aburre que se viva victimizando”.

Ante las críticas del Partido Justicialista, que fueron detalladas por medio de un comunicado, el presidente de la Comisión de Presupuesto, sostuvo: “A esta altura es muy difícil saber quién responde a Perotti en la legislatura, salvo Ricardo Olivera, creo que los demás, ninguno. El comunicado del PJ tampoco abona la posibilidad de un entendimiento Ya a esta altura tengo dudas si Perotti quiere o no el presupuesto. Yo creo que no lo quiere para tener excusas y no dar aumentos”.

Por último, concluyó: “Si por mí fuera mañana mismo estamos aprobando el presupuesto con las modificaciones. Acordamos una semana más para ver si hay diálogo, pero nadie se acercó a hablar. Lo que proponemos es que avancemos con las modificaciones y seguir con el trámite legislativo”.

