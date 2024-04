La periodista Marina Calabró fue internada en observación en una guardia médica para someterse a diferentes estudios por una dolencia muscular. El conductor Ángel de Brito confirmó la noticia en su cuenta de X (antes Twitter) y detalló que horas después fue dada de alta.

"Marina está en su casa, solo fue a atenderse por un dolor muscular. Todo normal. Tenía un dolor muscular y fue a atenderse a una guardia, pero ya está bien", escribió De Brito. Sin embargo, la panelista y amiga de Calabró Yanina Latorre, confesó que "tuvo un dolor en el corazón", y que más bien fue "un ataque de angustia o de pánico".

"Le hicieron dos estudios con dos aparatos distintos... Los dos le dieron bien (...) quedó en observación toda la tarde como para descartar y que se quede tranquila la médica", precisó Latorre, quien dio a entender que la afección de la periodista podría ser por la separación de su compañero de radio y colega Rolando Barbano.

Calabró contó en "Lanata Sin Filtro" que su relación con Barbano, quien también trabaja como panelista en el programa radial, "ya no iba más". La periodista decidió no dar más detalles, pero confesó estar "muy triste".

Al conocerse la noticia, Marina se mostró muy angustiada en su programa radial #Calabró1079, donde volvió a aclarar que no le gusta hablar de ese tema: "Uno tiene derecho a tener un momento donde no quiere hablar".

Este lunes, Calabró decidió no ir a Radio Mitre, sino salir desde el estudio que Lanata tiene en su departamento por decisión de la esposa del periodista, Elba Marcovecchio. También se ausentó en su ciclo radial de El Observador 107.9.

Por otra parte, Barbano dio una nota en el canal América y solo comentó que "no es un momento lindo" ni para él "ni para Marina" y remarcó que, al igual que su ex pareja, no quiere hablar del tema porque "le duele mucho".