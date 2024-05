Rosario Central presentó este viernes de manera oficial a Enzo Copetti, su flamante refuerzo de cara al segundo semestre del año. “La expectativa es alta, vengo con muchas ganas de involucrarme rápido en el grupo y de hacer lo mejor”, aseguró el delantero en conferencia de prensa junto al secretario técnico Federico Lussenhoff.

“La expectativa es alta. Vengo de jugar en un club de Argentina (Racing) que te llevaba a ganar todos los partidos y eso también quiero en Central. Vengo con muchas ganas de involucrarme rápido en el grupo y tratar de hacer lo mejor. Estoy muy contento de volver al fútbol argentino y con muchas ansias de volver a jugar”, comenzó diciendo el delantero.

Con respecto al presente del club de Arroyito en la Copa Libertadores, el exRacing señaló: “Ojalá sigamos (en la competición), es muy importante para el club. Nos toca un partido difícil en Uruguay, voy a estar ahí apoyando”. Sin embargo, sostuvo quye “el campeonato argentino también es muy importante. Hay que tomar todas las competencias como finales”.

El futbolista de 28 años que llega proveniente de Charlotte Football Club de la Major League Soccer (MLS) podrá debutar en Central a partir del 1º de junio, cuando se abra el mercado de pases. “Físicamente vengo jugando, no tengo problemas. Me puse a disposición del preparador físico enseguida. En la MLS se corre mucho pero es diferente el roce, allá los arbitros no permiten tanto”, contó.

“En el fútbol argentino se vive con presión. Me gusta además la locura de la gente. Eso no pasa en todos lados y te da muchas ganas de entrar a la cancha y comértela”, cerró el atacante nacido en Chaco.