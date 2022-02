El diputado nacional por Santa Fe, Germán Martínez, manifestó sus primeras sensaciones a menos de 24 horas de haber sido designado como presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.

El flamante jefe de la bancada oficialista tiene un primer desafío para nada menor y tiene que ver con lograr el mayor consenso posible para que los integrantes del Frente de Todos acompañen, con apoyos y con disidencias, el acuerdo con el FMI anunciado por el gobierno nacional.

Por otra parte, se refirió a las repercusiones que tuvo su designación hacia el interior de la provincia de Santa Fe. Si bien reconoció que la relación con el gobernador Omar Perotti no es la mejor, en esta oportunidad, el mandatario provincial le brindó “una respuesta muy generosa”.

En diálogo con Sí 98.9, Martínez elaboró un análisis sobre el estado de situación en el FDT tras la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura y consideró: “A mí me parece que no solo en el FDT hay miradas distintas en relación al acuerdo con el fondo, sino que entre propios compañeros de militancia hay una mirada distinta. Yo quiero conversarlo y lo estoy haciendo con cada uno de los integrantes del bloque, primero para ponerme a disposición, segundo para que sigamos caminando juntos y tercero para sacar mis propias conclusiones de lo que pasa alrededor de este tema".

Respecto a las posiciones de sus pares legislativos en relación al acuerdo, explicó: “Están aquellos que tienen sus dudas en función de lo que simbólicamente fue para Argentina el FMI, hay otros que tienen sus dudas respecto al famoso sendero fiscal y hay otros que lo que tienen son dudas de si no estamos en presencia de la fábula del escorpión y la rana, es decir, que nos pongamos de acuerdo en algo y que más adelante nos ataquen con el aguijón porque está en su naturaleza”.

Pese a los matices, el flamante jefe de bloque le bajó el tono a las diferencias que existen alrededor de la negociación que será sometida a votación y aseguró: “Voy a hablar con cada uno de los compañeros tratando de persuadir al máximo para tener el mayor apoyo posible”.

Por otra parte, en comunicación con Leo Ricciardino marcó su posición respecto a las repercusiones que puede generar su designación en la política santafesina. Teniendo en cuenta que durante las últimas elecciones primarias legislativas acompañó a una lista que competía en la interna con la que encabezó Omar Perotti, era de esperar que su nuevo rol genere cierto ruido alrededor de la Casa Gris.

En ese sentido, sostuvo: “Ayer hablé con el gobernador y sé que puedo tener diferencias territoriales, pero acá estamos discutiendo otra cosa, estamos discutiendo la construcción de un país que necesita seguir avanzando, y tuve una respuesta muy generosa por parte de él”.

Si bien no ocultó las discrepancias que se mantienen hasta el día de hoy, Martínez deslizó: “Independientemente de las diferencias territoriales que pueden haber, no me cabe la menor duda que los dos vamos a ayudar que tengamos el mejor desenlace posible”.

Por último, dejó entrever algunos de los pedidos que le hizo el presidente durante el primer encuentro posterior al anuncio y mencionó: “Me pidió que trabaje para la unidad del FDT, que hable con cada compañera y compañero del bloque y me pidió que dedique 100% de mi tiempo a esto y lo voy a hacer con mucha convicción”.