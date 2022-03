El senador nacional Marcelo Lewandowski anticipó posiciones respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que la Cámara Alta debate por estas horas y definirá el jueves, y la decisión del Gobierno de suspender las exportaciones de harina y aceite de soja, y la probable suba de retenciones a estos subproductos. Apoya al Ejecutivo en el primer caso; lo reprueba en el segundo.

"No hay buenos acuerdos con el FMI, hay menos malos, y en este momento se trata de esto, para ganar tiempo y poder seguir creciendo y que el PBI siga engrosando para poder hacer frente a las deudas y salir adelante. Gran parte de la población está en un momento muy crítico", dijo el legislador rosarino en diálogo con Sí 98.9.

"Se tratará el jueves y estarán los votos necesarios para que el Gobierno cierre finalmente el acuerdo", vaticinó. Igual que en Diputados, aquí el oficialismo también luce dividido, aunque contaría con el aval de buena parte del bloque Juntos por el Cambio para sacar adelante el acuerdo.

Consultado sobre la medida del Gobierno sobre las exportaciones de derivados de la soja, Lewandowski se mostró alineado con el reproche que Omar Perotti mostró en la víspera. "Me criticaron algunos propios de mi frente, porque entienden que esto será para favorecer la mesa de los argentinos, pero hasta donde entiendo esto no llega a la mesa de los argentinos, y tampoco genera una entrada de divisas fantástica para el país, entonces genera más rechazo que los beneficios que deba tener", plantó.

"Hay otras alternativas –agregó Lewandowski– como para que no siempre sea subir las retenciones. Hablar con los sectores. No es cuestión de cerrar exportaciones. A veces gobernar desde una oficina en Buenos Aires no es la forma adecuada. Es una medida extemporánea y no se verá traducida en la mesa de los argentinos", indicó.

"Tenemos una ley de agroindustria para votar en el Congreso que envió el Ejecutivo, y eso sí es para incentivar al sector. Creo que debemos dar certidumbre, como el año pasado con la carne que se le complicó la vida a los trabajadores de frigoríficos que desaprovecharon esa circunstancia. Tenemos una provincia que produce así que hay que pensar que la llegada del alimento es lo más importante. Cómo encontrar la salida como para que no se coma tan caro en Argentina", dijo.