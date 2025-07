El convencional y ministro de Gobierno santafesino, Fabián Bastía, confirmó que a partir de este miércoles podrán seguirse en directo las reuniones de comisión de la reforma parcial de la Constitución, hasta el momento vedadas al público y a la prensa por cuestiones de desorganización y falta de espacio.

El pedido de apertura venía cobrando fuerza por parte de la prensa acreditada y de la sociedad civil interesada en seguir el tema, e incluso el convencional Rubén Giustiniani ingresó un pedido formal este martes para que todas las reuniones sean públicas.

A la salida de la reunión de Labor Parlamentaria, de la que oficia como vocero, Bastía confirmó que todas las reuniones de comisión pasarán a desarrollarse en el recinto de la Cámara de Senadores, desde este miércoles, “por una cuestión de espacio y de comodidad, además de que cuenta con todas las condiciones para ser transmitidas vía streaming”.

También confirmó que el pleno de convencionales se reunirá este jueves, desde las 18, para tratar un único dictamen referido al pedido de impugnación de la candidatura de Alejandra Oliveras, presentado por la convencional de Somos Vida, Amalia Granata. No obstante, se espera que esta moción no prospere por no contar con el apoyo de las demás bancadas.

Por último, Bastía se refirió a las audiencias públicas que se desarrollarán en Rosario, Reconquista y Santa Fe, agenda que quedará circunscripta a lo que se defina en una reunión a realizarse este viernes. Estos encuentros se harán bajo la órbita de la comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana.

Por lo demás, este martes también se reunió la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, donde se definió el marco para realizar “reuniones ad referendum”, instancias que se impulsarán “para recibir a todas aquellas agrupaciones, organizaciones y sujetos individuales y colectivos que presentaron proyectos”.

También se reunió la comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo, donde se resolvió que “a partir del próximo martes comenzarán a estudiarse los diferentes artículos de los proyectos presentados a partir de la convocatoria pública, que se encuentra abierta hasta el 27 de julio”.

Presentación de proyectos

Hasta las 8 del domingo 27 de julio está abierta la convocatoria pública dirigida tanto a convencionales como a cualquier ciudadano para la presentación de proyectos para la modificación de los artículos que están permitidos por Ley.

Las propuestas se pueden presentar de manera presencial en la Mesa de Entradas del Senado de la Legislatura o en forma virtual a través del sitio oficial (https://sf.gob.ar/lareforma), haciendo click en “Sumá tu propuesta”, utilizando el sistema de identificación digital ID Ciudadana.