Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, estuvo este viernes en Rosario y participó de una rueda de prensa en un hotel céntrico con periodistas locales. Y como había llegado a la ciudad pocos minutos después del anuncio de Alberto Fernández de bajarse de la carrera por la reelección, fue uno de los primeros temas por los que se lo consultó: ““Es otra demostración del fracaso de este gobierno”, dijo el dirigente.

En tono electoral aunque todavía no estén oficializadas las candidaturas, Larreta siguió con su análisis del panorama que deja el Frente de Todos al próximo gobierno: "Estamos arriba del 100 por ciento de inflación y del 40 por ciento de la pobreza. La inseguridad se le está yendo de las manos y lo pueden ver ustedes los rosarinos, con el avance de la droga y los carteles. Pero les quiero dejar el mensaje de que yo voy a sacar el país adelante”.

Y como no podía ser de otra manera estando en Rosario, la agenda de Rodríguez Larreta también pasó revista por la situación del narcotráfico: “Vamos a mejorar la seguridad. Y no hay medidas que pueda explicar en dos minutos, pero les puedo decir que ya lo hice, por la experiencia de Buenos Aires. El delito nunca es cero, pero la baja en estadísticas es importante, tuvimos la menor tasa de delitos de la historia. Allá había tres bandas narcos muy pesadas, en la 31, en Zabaleta y la 1-11-14, que es al lado de la cancha de San Lorenzo, que no están más porque están presos. Hay que tener voluntad política y un plan. Nosotros si somos gobierno, vamos a traer ocho mil gendarmes a Rosario”, aseguró.

Por último, al alcalde porteño se le consultó por la interna de su espacio político en Santa Fe, que suma al PRO, el radicalismo y al socialismo en el frente denominado “Unidos para cambiar Santa Fe”. Larreta esquivó dar nombres: “No me voy a meter desde Buenos Aires en una decisión que deben tomar los santafesinos. Les puedo decir que venimos de una experiencia en 2021 con listas cruzadas que funcionó muy bien y que vamos a ganar en Nación y también la provincia”.