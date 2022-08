La ciudad amaneció este martes pintada con una leyenda: "Plomo y humo, el negocio de la muerte". Veinticuatro horas antes había sido el barquito de Puerto Norte y esta vez vandalizaron casi todas las instituciones emblemáticas de Rosario: el edificio de la Municipalidad, la sede local de Gobernación, Tribunales, un local frente a la Anses, el Mercado del Patio, Tribunales Federales, el acceso al Puente Rosario Victoria y la sede del Enapro, entre otros.

En exclusiva, una de las personas que realizó las pintadas dialogó en forma reservada con RosarioPlus.com y explicó los motivos de la acción: "La forma en la que actúan el poder político y la justicia están relacionadas. Hay un pacto implícito de no tomar cartas en el asunto y no hacer nada para llegar a la solución. Por un lado, las balaceras con la muerte de gente inocente y por el otro, los gobiernos provinciales y el Poder Judicial que no se ponen de acuerdo en actuar para evitar las quemas. Por eso la frase, las consecuencias de todo esto la paga la población".

La acción fue coordinada en distintos puntos de la ciudad. La pintada en el Palacio de los Leones fue apenas pasadas las once de la noche, según explicó el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago. Asimismo, fuentes del gobierno provincial que aportaron información en off, revelaron que ya habían enviado las imágenes captadas por las cámaras de seguridad al fiscal Aníbal Vescovo, para iniciar una denuncia por vandalismo.

En tono similar el funcionario municipal que habló hoy en nombre del intendente, planteó que había "mafias organizadas" en referencia a las pintadas y se quejó de la falta de seguridad en la ciudad. "No nos cuidan", dijo Zignago.

En las pintadas, además del mensaje sobre "Humo y plomo", hubo otras variantes. Frente a la Anses, por ejemplo, se inscribió un mensaje contra el "Estado ecocida". En otra de las intervenciones, la del puente Rosario Victoria, se dibujó un carpincho y en Tribunales provinciales la leyenda fue: "Humo nuestro, vaquitas ajenas". Otra de las instituciones vandalizadas fue la Catedral. Y el raid de aerosoles por la noche también pasó por el edificio donde funcionaba Falabella. Allí se la agarraron con el intendente y pintaron en rojo: "Javkin ecocida".

La misma voz que habló con Rosario Plus dijo que no son ambientalistas, ni parte de una organización ya existente. "Nos autoconvocamos por la bronca que genera todo esto. No tenemos nombre, pero podríamos llamarnos 'Grupo de Indignados'. Queremos que dejen de meter debajo de la alfombra los problemas. Hoy mandaron rápido a blanquear las paredes, pero no tienen la misma celeridad para resolver los problemas urgentes que tiene la ciudad. Por otra parte, se preocuparon porque aparecieron las pintadas en el centro, si pasaba en los barrios no hubieran resuelto con tanta velocidad. Es la misma lógica que denunciamos".