El Ejecutivo municipal, a través del secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, cuestionó con vehemencia a la vandalización contra edificios públicos y apuntó la falta de accionar policial para no dar con el grupo de personas que pintó la frase "Plomo y humo, el negocio de matar" en varios puntos de la ciudad.

"Como fue intencional el fuego de las islas, esto también es para desestabilizar y seguir afectando el humor de la sociedad", sostuvo Zignago. "Esto es parte de la política extorsiva de grupos mafiosos que la política también se alimenta y tiende a desestabilizar", disparó.

Luego cargó contra la policía que depende del gobierno provincial: "No quiero minimizar lo que debe ser la reacción del Estado en el uso del monopolio de la fuerza. Cuando el intendente dice que nos cuidan mal, es porque esto no puede pasar en el casco urbano de la ciudad ni en ningún barrio. A la vista de todos, ocho personas, caminando por Buenos Aires y Santa Fe, donde no camina nadie a las once y pico de la noche, ¿No hay ninguna agencia de control que le resulte sospechoso?".

"Me llama la atención que sobre personal de cuidado que debe custodiar el casco urbano, ocho facinerosos, vestidos de negro, a cara descubierta se animen a atacar la municipalidad y la catedral", agregó. Además afirmó que van a aportar imágenes a los fiscales. "Queremos que se identifique a las personas".

Según explicó, en las cámaras "se ve a las personas que llegan al palacio municipal, rostros y parte de la pintadas". "Si pasó en Gobernación y Tribunales, debería haber también soporte. Queda en evidencia que nos cuidan mal. Tienen que asumir su responsabilidad", finalizó.