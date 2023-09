Con las primeras tendencias, definidas a raíz del 40% de votos escrutados y de lo que señalan las mesas testigo, Fernanda Gigliani, concejala rosarina y candidata a renovar su banca por la lista de Juntos Avancemos, lamentó lo que se encamina a ser una victoria de Maximiliano Pullaro en la elección a gobernador, como así también el bajo porcentaje de votantes en comparación con elecciones pasadas.

“Fue a votar el 70 % de la población a nivel provincial, que si bien es más que en las primarias, es menos que en la elección general de 2019, con lo cual entiendo que el nivel de apatía y de descontento de la ciudadanía hacia la política se vio reflejado en que un alto porcentaje de santafesinos decidan ni siquiera ir a votar. Como militante creo que es preocupante. La política tiene que hacer esa lectura también”, analizó la candidata al Concejo rosarino en la lista que encabeza Mariano Romero, que también se perfila para terminar por debajo de la propuesta de Unidos para Cambiar Santa Fe, encabezada por María Eugenia Schmuck.

En diálogo con Sí98.9, Gigliani lamentó también y “profundamente” el encaminado triunfo de Pullaro para la gobernación, considerando que modelos como el suyo “no son gratis para los santafesinos y santafesinas, ni para los rosarinos y rosarinas”.

Y si bien destacó la cantidad de obras hechas en los últimos cuatro años, reconoció en su análisis que “la ciudadanía veía como uno de los temas más importantes el de la seguridad, y claramente la gestión de Omar Perotti no logró resolver ese tema”, apuntando a que los santafesinos ahora le otorgaron esa misión al ex ministro. “Maximiliano Pullaro tendrá la responsabilidad de resolver esta cuestión en cuatro años, y si no lo hace, será desalojado de la Casa Gris como fue desalojado en su momento Lifschitz o como en este caso el peronismo no lograría renovar la gobernación en la provincia de Santa Fe”.

Además, alertó sobre el protagonismo de Patricia Bullrich, que se suma a la foto triunfal de Pullaro para “llevar agua para su molino en lo que va a ser la elección nacional”.

En ese sentido, insistió en que “Pullaro no es alguien nuevo” y remarcó su lamento respecto a los resultados, que si bien aún no son definitivos, ya marcan una distancia irreversible: “Pullaro es alguien que ya estuvo a cargo del área de Seguridad, que tuvo altos índices de homicidios, y que de repente no pudo, no quiso o no supo, pero también es responsable de traernos hasta acá, porque si bien Perotti no logró resolver esta gestión nadie puede decir que esto arrancó el 10 de diciembre cuando asumió Omar Perotti la provincia de Santa Fe”.

Finalmente, destacó que los candidatos de Juntos Avancemos en la provincia y en la ciudad “lo dieron todo”, y que ve con tristeza los resultados a la gobernación ya que Marcelo Lewandowski “era realmente la persona capacitada para asumir la gobernación de Santa Fe por su honestidad, capacidad de trabajo y por el compromiso y el amor que tenía con la provincia”.