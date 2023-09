Mariano Romero encabeza la lista de concejales del peronismo, luego de ser el candidato más votado en la interna y refutar la idea de que la antipolítica desplazó absolutamente a la construcción política tradicional. “Ya demostramos que se pueden hacer muchas cosas, lo que necesitamos es darle escala de política pública”, sostuvo en diálogo con Rosarioplus.com.

Los últimos años los dividió entre su desempeño profesional como abogado en el sector privado y una intensa participación militante en distintos barrios de la ciudad, siempre identificado con el Movimiento Evita. Ahora buscará aportar desde el Concejo encabezando el espacio que conforma ese sector del peronismo junto a Ciudad Futura.

“Teníamos agendas coincidentes pero en términos electorales íbamos separados. Nos unimos y eso tuvo una potencia de renovación, con una base importante y concreta de propuestas”, reflexionó respecto a la alianza entre ambos sectores y la apuesta por Juan Monteverde para disputarle la intendencia a Pablo Javkin.

- ¿Qué hicieron distinto vos y Monteverde respecto a otros dirigentes que tuvieron o tienen recorrido militante pero no tuvieron éxito?

- Lo que supimos interpretar es unirnos quienes veníamos de tradiciones políticas distintas. Veníamos construyendo las mismas respuestas en territorios. Tenemos muchas políticas como respuestas a problemas que el Estado no da. Por ejemplo, Ciudad Futura tiene escuelas secundarias de gestión social y nosotros espacios de primera infancia. Ambos estamos haciendo urbanizaciones de barrios populares juntos y los dos tenemos dispositivos de abordaje sobre consumo problemático. Teníamos agendas coincidentes pero en términos electorales íbamos separados. Nos unimos y eso tuvo una potencia de renovación, con una base importante y concreta de propuestas.

- ¿Qué puede aportarle a la ciudad esa renovación?

- Ya estamos demostrando que se pueden hacer muchas cosas, lo que necesitamos es darle escala de política pública en un momento donde la política está muy bastardeada. Acá en Rosario tenemos la manera de construir distinto. El caso de Monteverde es el caso de un dirigente que tiene responsabilidad política pero con otra construcción, con una planificación sólida y una militancia de hace mucho tiempo. Eso ganó en Rosario y es la apuesta a renovar lo que es la casta de Rosario, que sería Javkin.

- ¿Es necesario dar vuelta el Concejo o con como está se puede generar impacto en la sociedad?

- La particularidad que tiene el Concejo es que hoy está manejado por el socialismo y sus aliados, algo que luego se vio cristalizado en el Frente de Frentes. Las discusiones en el Concejo tienen que ver con frenar cualquier impulso contestatario al Ejecutivo, eso es una decisión política que tomó el Concejo, nosotros tenemos que darla vuelta. El Concejo no solo tiene que tener cercanía con el vecino sino también ser garante de la ejecución de las políticas públicas, algo que hoy caducó.

- ¿Cómo se puede llegar a ese escenario?

- Tenemos que meter la mayor cantidad de concejales y a partir de ahí conformar un interbloque con todos los que queremos una ciudad más igualitaria, con el peronismo y sus aliados, entre ellos Ciudad Futura. Hoy hay seis sectores en pugna por bancas en el Concejo, está todo abierto. Nosotros vamos a apoyar a un candidato a intendente que piensa el Estado de una manera distinta, de una manera más colectiva.

- ¿Cómo puede lograr el Concejo mayor cercanía con la gente?

- La cercanía está dada por todo lo que construiste antes por fuera del Concejo. Para conocer la realidad de tu territorio, tenes que conocer ese territorio. Para mí y para muchos compañeros la campaña ha sido muy sencilla, son lugares donde siempre tuvimos presencia. Eso es fundamental como política de Estado, nosotros no lo entendemos de arriba hacia abajo, sino como una comunidad organizada y junto a distitnas entidades. Hoy el Concejo tiene una sobre representación de algunos sectores y una sub representación de otros. Por ejemplo, los industriales no tienen a un solo representantes pero, ¿a cuántos periodistas tenemos?

- ¿Cómo ves a esas instituciones de contención en barrios, como clubes, iglesias u organizaciones sociales, respecto a años anteriores?

- Están insertos en la dinámica que atraviesan los barrios. Muchas veces son víctimas de la violencia, pero la verdad que son el dique de contención para que todo esto no escale a algo peor. La realidad podría estar peor sin esas entidades. Hoy tenemos clubes que hacen abastecimiento de comedores o merenderos. Son todas respuestas que se están dando sin acompañamiento del Estado municipal. Necesitamos poner la prioridad ahí, en los que ya están dando respuestas a las problemáticas.

- ¿Desde donde puede contener el Municipio la problemática de inseguridad?

- El Municipio tiene mucha información disponible de primera mano. La Agencia Antilavado es un ejemplo de información que puede estar a disposición de la Justicia, tiene la posibilidad de hacerlo, puede tomar cuerpo con una decisión del Ejecutivo. Hay varias ordenanzas que podrían aportar pero el Ejecutivo las plancha. La seguridad también se puede atacar por arriba, investigando el flujo de dinero. Por abajo también se puede atacar, con procesos de integración social. Si en los barrios no hay infraestructura necesaria o no está la contención sobre el consumo problemático, o no hay políticas de empleo para el sector de la economía popular, seguramente se va a ver en un recrudecimiento de la violencia.