Intendentes de todo el país se congregaron este lunes en Rosario, en el marco del Encuentro Federal de Ciudades Capitales y Alternas, un cónclave importante para definir lineamientos comunes entre los municipios más importantes de Argentina. La reunión, en la que el intendente Pablo Javkin oficia de anfitrión, tiene lugar en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), y cuenta con la presencia del ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, además de la destacada participación del gobernador Maximiliano Pullaro para la apertura del encuentro.

“Hemos constituido una red de intendentes de ciudades capitales y ciudades alternas o grandes de todo el país; somos 25 en la red, y la mayoría de las ciudades estamos presentes hoy”, explicó Javkin durante la apertura del encuentro, y agregó: “El objetivo es muy preciso, es obviamente compartir lo que sentimos, somos el escalón más cercano al reclamo de los vecinos en el país, tenemos una realidad en el interior que nos parece común, hay un núcleo de problemas comunes”.

“Como verán también hay expresiones políticas de todo el espectro político de la Argentina, pero cuando nos ponemos con la agenda en la mano, los temas son coincidentes, porque obviamente los reclamos también son comunes”, señaló el mandatario, y añadió: “En términos geográficos también tenemos una diversidad absoluta”.

Javkin sostuvo que “este encuentro lo vamos a sostener, es nuestra idea, recorriendo también distintos lugares de la Argentina”, y remarcó: “Agradecerles enormemente que este primer encuentro sea en Rosario, ciudad que vive un momento particular, pero no particular por lo que padece muchas veces en términos de una economía criminal, sino particular también porque estamos en un proceso de avance, de confrontación y de firmeza con todos los niveles del Estado y todos los poderes del Estado alineados y eso trae, por supuesto, situaciones a enfrentar, pero también está trayendo resultados y nosotros queremos ratificar ese camino y que nos acompañen todos ustedes hoy acá lo tomamos con un agradecimiento desde el corazón”.

Respecto del encuentro, Javkin adelantó: “Hemos elaborado un temario muy puntual que tiene que ver con la relación Nación-Municipios y con algunos temas específicos vinculados a transporte, obras y por supuesto también al aporte que podemos hacer los intendentes al pacto de mayo y a los acuerdos que permitan avanzar al país”.

Por su parte, Pullaro expresó que “los temas que ustedes están poniendo en la agenda son temas muy importantes para discutir como gobiernos locales, pero también para que podamos imponer en la agenda pública y en la agenda política, en la discusión, en la agenda federal y en la agenda por el federalismo”, y añadió: “Ustedes toman temas trascendentes porque los intendentes cada vez están tomando más funciones, funciones que en algún momento eran del Estado Nacional, que son del Estado Provincial, pero que en definitiva son la primer ventanilla de reclamo que tiene la ciudadanía”

“Siempre quien enfrenta la mayoría de los problemas, sea de la jurisdicción que sea, son los intendentes. Por eso entendemos que es muy importante poner en la agenda pública, en el orden provincial y en el orden nacional, los temas que hoy ustedes aquí empiezan a compartir”, afirmó el gobernador.

Participan del encuentro las y los intendentes de Neuquén, Mariano Gaido; de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; de Mendoza, Ulpiano Suárez; de Salta, Emiliano Durand; de Santiago del Estero, Norma Fuentes; de Río Gallegos, Pablo Grasso; de San Juan, Susana Laciar; de La Rioja, Armando Molina; de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; de Córdoba, Daniel Passerini; de Paraná, Rosario Romero, y de Posadas, Leonardo Stelatto.

También asistieron representantes de las ciudades de San Salvador de Jujuy; de Corrientes; de Formosa, y de San Fernando del Valle de Catamarca.