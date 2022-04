El gobernador Omar Perotti encabezó este lunes la entrega de la Presidencia pro tempore de la Región Centro al gobernador Córdoba, Juan Schiaretti. Además, el acto contó con la presencia del mandatario de Entre Ríos, Gustavo Bordet. En términos generales, hicieron un reclamo de mayor federalismo y distribución igualitaria de recursos.

Perotti destacó que uno de los “desafíos de la Región Centro es producir más. Es la única forma en la que vamos a poder abastecer nuestro mercado interno y tener posibilidades claras de ser un jugador internacional en la producción de alimentos. Más producción es lo que nos puede garantizar mejores precios en el mercado interno y mayor volumen de oferta exportable al mundo”.

“Hoy, China y los países asiáticos tienen un nivel de demanda que nos lleva a la posibilidad real y concreta de ser un puente directo de la Región Centro con esos países, que encaremos físicamente el vínculo en una misión conjunta tiene que ver con esto y con darle continuidad también a alguno de los sitios que la Región Centro también visitó. Mostrarnos con todo nuestro potencial es la mejor forma de generar las condiciones para un mayor crecimiento. Sin dudas que esta mirada choca con algunas definiciones que durante el tiempo centralizan”, agregó.

“Se necesita de inversiones nacionales y de acompañamiento a esa visión de crecimiento. Ese fondo que vamos a tomar a tasas muy ventajosas internacionalmente para llevar agua a nuestras provincias, lo vamos a pagar nosotros (acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba). Estas cosas hay que poner sobre la mesa. No es sólo cómo se distribuyen el boleto de transporte en Paraná, en Santa Fe, en Rosario o Córdoba comparado con la Capital Federal, sino también cuál es el costo de los servicios, de la energía, del gas y del agua. Son cosas que no podemos no poner sobre la mesa y eso no es ir en contra de tal gobierno nacional, es una discusión a tenerla presente y unir en nuestras expresiones políticas en las discusiones presupuestarias, más allá a la pertenencia política que cada uno tiene o a la que adhiere”.

En ese sentido, remarcó: “Son las cosas que es difícil de explicarle a nuestra gente, que nosotros hacemos una enorme inversión, como otras provincias lo hacen, con el Boleto Educativo para tratar de garantizar que no haya un obstáculo para que alguien vaya a estudiar cuando en otros lugares el costo es el tercio”.

Por último, el gobernador dijo que “claramente la generación de empleo es un desafío y si hemos tenido en nuestra provincia la capacidad de mantener viva la cultura del trabajo, somo quienes podemos y tenemos la autoridad de expresar, cómo en esta etapa se puede generar más empleo. Necesitamos ese territorio activo y vivo, que discuta las mejoras diarias que hacen a la calidad de vida de nuestras personas, que tenga esa visión de amplitud de poder crecer”.

REGIÓN CENTRO

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, remarcó que “nuestras tres provincias forman parte del corredor y del corazón productivo de la Argentina, de la cultura del trabajo, de la idea de la justicia social, y un profundo sentido nacional desde el nacimiento de la historia de la patria”.

Luego, el mandatario cordobés indicó que “nosotros estamos siempre ahí para poner el hombro para que nuestra Argentina pueda superar dificultades”, e indicó que la crisis desatada a nivel mundial por la invasión de Rusia a Ucrania “abre para Argentina oportunidades en lo que respecta a materias primas y los comodities agroalimentarios que produce nuestra Región Centro, por eso en la crisis también aparecen oportunidades. Este es el momento de ver cómo somos capaces de producir más y traer más divisas, y que nuestra gente pueda vivir con más dignidad”.

En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, señaló que “estas reuniones de gobernadores nos permiten celebrar convenios que contienen desafíos en innovación tecnológica y científica; avanzar en las integraciones en cultura y en deportes; y plantear misiones comerciales para que nuestros productos y nuestros exportadores puedan estar en los destinos más importantes del mundo”.

“Y poder estar hoy aquí en Santa Fe significa reafianzar ese legado que tiene un profundo contenido federal, en momentos complejos para nuestro país y para el mundo entero. El hecho de tener un bloque entre las tres provincias que pueda generar condiciones de desarrollo, vinculando nuestros sectores productivos, nuestras universidades y comunidades, representa una gran oportunidad que no podemos dejar pasar por alto”, completó el gobernador de Entre Ríos.