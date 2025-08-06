El gobernador santafesino dijo que los sueldos "le ganaron a la inflación" y sugirió que los reclamos deben dirigirse a la oficina del exmandatario. La dirigente peronista lo acusó de falsear datos y eludir responsabilidades.

El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a agitar la interna política santafesina con declaraciones que generaron polémica. “En nuestra gestión los salarios le ganaron a la inflación. Los que tengan que reclamarle a Perotti, vayan a General López 3055. Allá tiene su oficina”, lanzó en tono irónico, apuntando contra su antecesor Omar Perotti por la situación salarial en la provincia.

La respuesta no tardó en llegar. La exministra de Gobierno Celia Arena, referente del peronismo santafesino, cuestionó duramente las afirmaciones del actual mandatario. “Apenas asumió, Pullaro decidió incumplir unilateralmente acuerdos paritarios con cláusula gatillo que tenían fuerza de ley y que él mismo, durante su campaña, había prometido sostener”, publicó en sus redes sociales.

Arena además contrastó la actitud del actual gobernador con la que tuvo Omar Perotti al asumir en 2019. “Sí cumplió con la cláusula gatillo acordada por la gestión anterior, de la que Pullaro y su equipo económico formaban parte. Y lo hizo sin contar con presupuesto propio”, subrayó. Para la exfuncionaria, el cumplimiento de esos compromisos fue una muestra de respeto a los trabajadores del Estado.

En esa línea, Arena pidió a Pullaro que asuma las consecuencias de sus decisiones: “Gobernar también es asumir costos, no buscar culpables ajenos ni reescribir la historia”. Finalmente, cuestionó el tono del gobernador y sostuvo que su espacio político, cuando fue oposición, actuó con mayor responsabilidad institucional que la que muestran quienes los antecedieron.