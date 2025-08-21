La Municipalidad de Rosario, el Gobierno de la provincia de Santa Fe y la Fundación El Libro presentaron este miércoles una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Rosario.El encuentro literario más importante de la región tendrá lugar del 15 al 25 de octubre en un renovado Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080), con entrada libre y gratuita.

El evento, que se enmarca en las celebraciones por el Tricentenario de la ciudad, reunirá a editoriales independientes y grandes sellos, librerías, escritoras, escritores y artistas de todo el país, con una programación amplia y diversa. Habrá espacios dedicados a las infancias, actividades para escuelas, talleres, presentaciones de libros y charlas magistrales, pensadas para acercar la literatura a públicos de todas las edades y promover el encuentro entre lectores y autores.

La edición 2025 ya tiene el registro abierto para que autoras y autores, así como para que librerías y editoriales del departamento Rosario hagan sus presentaciones de libros, además de las convocatorias para formar parte de los stands de la EMR Librería Municipal y del Gobierno provincial, impulsado por el programa Feriar del Ministerio de Cultura.

Como es habitual, la Feria dispondrá de horarios especiales para instituciones educativas. Además, la programación sumará actividades complementarias en el Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958) y Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), donde se desarrollará el Encuentro Regional de Bibliotecas Populares de la Zona Sureste (el sábado 18) y se presentarán obras de teatro para las escuelas con el objetivo de trabajar los libros a través de la mirada de las artes escénicas.

El público podrá visitar la feria de domingo a miércoles de 13 a 21, jueves y viernes de 13 a 22, el sábado 18 de octubre de 10 a 00, y el sábado 25 de 10 a 22. Toda la información estará disponible en la web oficial.

Registro y convocatorias

Registro abierto para autoras y autores, librerías y editoriales. Desde el miércoles 20 de agosto al 7 de septiembre, las autoras y las autores con residencia en el departamento Rosario podrán enviar su solicitud para presentar sus obras en la Feria más convocante de la región. También podrán proponer presentaciones librerías y editoriales del departamento Rosario.

Las personas interesadas podrán presentar un título publicado entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Al registro pueden inscribirse personas físicas con residencia en el departamento Rosario.

Convocatoria abierta para participar del stand de la EMR Librería Municipal

La Editorial Municipal de Rosario abre la convocatoria a publicaciones que ya integren el catálogo de la librería. Las y los interesados deberán completar el siguiente formulario de inscripción, disponible desde el 20 de agosto hasta el 7 de septiembre. Si la editorial o autoediciones no forman parte del catálogo de la librería y desean participar, escribir a emr.libreriamunicipal@rosario.gob.ar.

Todas las convocatorias pueden consultarse en este enlace.

Convocatoria para participar del stand de la Provincia de Santa Fe

El Ministerio de Cultura provincial, a través del programa Feriar, convoca a editoriales y a autoras y autores independientes de toda la provincia para exponer y comercializar sus producciones en el stand oficial de Santa Fe en la Feria del Libro. La inscripción estará abierta entre el jueves 21 y el domingo 31 de agosto inclusive, y podrá realizarse a través del formulario online que estará disponible en www.santafecultura.gob.ar. Para más información, consultar el Instagram de Feriar (@feriarprograma) o escribir a feriasculturasantafe@gmail.com.

Visitas guiadas para escuelas

La Feria Internacional del Libro Rosario 2025 cuenta con una programación especial pensada para las instituciones educativas que la visiten, con propuestas que invitan a descubrir el universo de los libros de una manera creativa y participativa. La convocatoria está dirigida a estudiantes de 5º y 6º grado del nivel primario, y de 1º y 2º año del nivel secundario. Las escuelas interesadas en participar deberán ponerse en contacto con su supervisor/a correspondiente o comunicarse al correo electrónico.

- Inscripción a través de supervisión por nivel hasta el 29 de agosto:

Escuelas de gestión pública: coordinacionpedagogica6@santafe.edu.ar

Escuelas de gestión privada: jefaturasecundariasur@santafe.edu.ar

- Confirmación de turnos del 30 de agosto al 10 de septiembre de primaria y secundaria. El envío del material será posterior a la confirmación.

300 años de cultura literaria

Rosario empezó a construir un canon e identidad literaria que también celebra su Tricentenario con un catálogo enorme y fecundo. Desde Pedro Tuella siguieron en el siglo XIX Elvia Aldao de Díaz (destacada figura de la Generación del '80), Mateo Booz, Emilia Bertolé y la presencia de José Hernández (1867) viviendo en Rosario como periodista del diario La Capital. Otros escritores de relieve nacional que visitaron la ciudad en el siglo XIX y dejaron su legado: Sarmiento, Juan M. Gutiérrez y Manuel Gálvez. Ya en el primer cuarto del siglo XX, aparece la vanguardia: Arturo Fruttero, Irma Peirano, Felipe Aldana, Beatriz Vallejos, Fausto Hernández, Facundo Marull y Alfonsina Storni viviendo en Rosario.

En esa primera mitad del siglo XX, Roger Plá es el escritor rosarino que sigue a Roberto Arlt en Rosario y el primero en dictar talleres literarios. Hacia mediados de siglo aparecen las y los grandes escritores contemporáneos, donde ya comienza a definirse una temática y un lenguaje rosarino, tanto respecto a la gran ciudad cercana a Buenos Aires como a la orilla infinita del río Paraná: Angélica Gorodischer, Beatriz Guido, Jorge Riestra, Roberto Fontanarrosa, Alma Maritano, Francisco y Elvio Gandolfo, Aldo Oliva, Rafael Ielpi, Gary Vila Ortiz, Jorge Isaías, Concepción Bertone, Rubén Sevlever, Hugo Diz y Rafael Bielsa. La lista, claro, es mucho más extensa, múltiple y rica.

Hoy, Rosario se sostiene con la misma energía creativa de siempre, alimentada por nuevas voces que se abren camino en la narrativa, la poesía, la crónica, el ensayo y otros géneros. La palabra sigue encontrando su lugar y generando encuentros. Sus escritoras y escritores, editoriales, ferias y espacios dedicados a la palabra la convirtieron en un polo editorial destacado del país.

Con tres siglos de historia, la ciudad continúa escribiendo su propio libro, abierto, diverso e inagotable.