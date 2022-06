En el marco de una recorrida por el territorio provincial, Elisa Carrió disparó munición gruesa contra el intendente de Rosario, Pablo Javkin. "Siempre supe que era cobarde", lanzó la principal referente de la Coalición Cívica. El intendente, por su parte, se defendió a través de las redes y le retrucó: "Cobarde e inútil es dividir para que ganen siempre los mismos".

"Siempre supe que Pablo Javkin era cobarde. Siendo diputado nacional nuestro nunca se atrevió a enfrentar la droga. Es un intendente brillante en lo intelectual y totalmente inútil para poder controlar algo", lanzó Carrió en conferencia de prensa al cuestionar el reclamo de más fuerzas federales por parte del intendente sin tener en cuenta la Ruta 34.

Previamente, se refirió al exgobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti: "Es responsable del crecimiento desmesurado de la droga en Rosario y ese horrible que está con él, -Rubén- Galassi. O sos ciego o sos cómplice. Binner, que era buena persona, fue ciego pero Bonfatti no. Si me quiere demandar tengo las pruebas". Las declaraciones de Carrió no son inocentes y buscan, en parte, desarmar la idea de un frente de frentes contra el peronismo en el que participaría la UCR, Javkin, el PRO y el socialismo.

En tanto, Javkin utilizó sus redes para responder: "Cobarde e inútil es dividir para que ganen siempre los mismos. Que en la 34 (y la 11, 38, 9 y el río) hacen falta fuerzas federales, es obvio. Pero en Rosario mucho más, lo sabemos los que vivimos acá. Y yo soy el Intendente de Rosario, vivo sin custodia, rodeado de gente común".

"Necesitamos que las fuerzas federales que están en Capital y el conurbano se distribuyan en el interior. En las rutas, en el río y en las ciudades como Rosario. Y le pido a Carrió que nos ayude con lo qué pasa en las cárceles, que es donde se organizan los crímenes", cerró Javkin.