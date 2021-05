El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, criticó que el expresidente Mauricio Macri se haya vacunado contra el Covid-19 en Miami, Estados Unidos, y sostuvo que "evidentemente" el ex mandatario "sigue incumpliendo su palabra aún fuera de la gestión pública". Esto vino a cuento de que el ex presidente había declarado en febrero que no se inocularía "hasta que el último trabajador esencial y paciente de riesgo del país se hayan vacunado", algo que todavía no ocurrió.

"Pensé que las promesas que incumplía eran porque estaba en gestión, pero evidentemente sigue incumpliendo su palabra aún fuera de la gestión pública y de la presidencia", dijo Cafiero sobre Macri, quien en las últimas horas relató desde sus redes sociales que se vacunó contra el coronavirus en una farmacia de Miami.

En declaraciones al canal C5N, el ministro coordinador sostuvo que el expresidente "tiene un problema con la valoración de su palabra y con lo que va diciendo".

"Fue muy dañino para Argentina en los 4 años en que estuvo al frente del Gobierno y ahora queda en este papel de una nueva decepción", consideró Cafiero.

Para el ministro coordinador, con el acceso a la inmunización en Estados Unidos Macri "buscó atajos de gente con mucho dinero que se va a Miami a vacunarse mientras hacen algún tour de vacaciones".

"Nuestra gente está todavía con mucha fortaleza soportando una pandemia y entre todos vamos a salir adelante", dijo Cafiero e insistió: "La Argentina no es esa. Esa Argentina de ricos para ricos es lo que promovió Macri y que sólo benefició a él y a su círculo de amistades".

Macri aseguró el lunes que durante su reciente estadía en Estados Unidos se vacunó contra el coronavirus, a través de su cuenta en la red social Facebook, pese a haber afirmado en febrero último que no se inmunizaría hasta que no estén inoculados los "argentinos de riesgo y los trabajadores esenciales".