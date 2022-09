El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, llegó este viernes a la región para recorrer las zonas afectadas por incendios forestales en el Delta del Paraná y la base operativa del Servicio Nacional de Manejo del Fuego ubicada en el aeródromo de Alvear. En diálogo con la prensa sostuvo que "necesitamos que la Jusiticia meta a alguien en cana porque sino van a seguir prendiendo -fuego-".

"Lo que necesitamos es que la Justicia actúe, acelere, que meta alguien en cana sino van a seguir prendiendo. La informacion la tienen, mapas satelitales y geolocalizaciones. Estamos hablando de 2,3 millones de hectareas. Entre los focos a veces hay una distancia de 100, 200 y 300 kilometros", explicó el funcionario en conversación con la prensa que aguardaba su llegada.

Y agregó: "Tambie lo que sucede es que ante la sequia hay pajonales que se queman porque no sirven para el engorge del ganado. Entonces lo que hace el sector ganadero es quemarlo para ampliar superficie de pastoreo. No apuntamos contra este sector sino que les pedimos que no lo hagan de esa forma porque afecta a millones de habitantes".

En relación a la Ley de Humedales, sostuvo que la Camara de Diputados de la Nación "se comprometio a tratar la ley el 22 de septiembre. Es una responsabilidad del poder legislativo y esperemos que antes de fin de año se pueda votar esa ley que estamos esperando hace muchos años", cerró.

"Lo que necesitamos es que la provincia de Entre Rios esté acá, no somos enemigos. Necesitamos que el gobernador de Entre Ríos que acompañe el prcoeso y que el presidente convoque a los gobernadores, a los ministerios y a la justicia y que se pongan a trabajar en serio y no en las redes", dijo a la prensa Jorge Berti, intendente de Villa Constitución.

“¿Quiénes son los titulares? Los Baggio, los Paasaglia - la familia del intendente de San Nicolás-, los Maiocco -un familiar que creo no es cercano del intendente de Victoria; (José) Aranda de Clarín y también Roque Fernández, exministro de Economía. Hay familias vinculadas a esto y esas familias tienen que empezar a responder. Pero esa es una tarea de la Justicia, nosotros no tenemos esa facultad”, aseveró más temprano en declaraciones radiales.