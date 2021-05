El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, volvió a Rosario este miércoles para firmar con el gobernador Omar Perotti un convenio de urbanización de asentamientos irregulares, entramado con programas sociales destinados a insertar a beneficiarios de asistencia estatal en trabajadores. Asimismo, se anunció allí la extensión del alcance de la tarjeta Alimentar. El telón de fondo, lo dijo el ministro, es que el 57 por ciento de los menores de 18 años son pobres, y se registran deficiencias nutricionales en la dieta de este sector de la población.

"El objetivo es transformar planes sociales en trabajo. tenemos un problema nutricional, consumen demasiado arroz, fideos, y poca carne y verduras. Debemos mejorar la nutrición de los más chicos, y tenemos 57% de pobreza en este segmento. Por eso extenderemos también en Santa Fe la tarjeta Alimentar. Esto son acciones coyunturales, y luego la política estructural es lo otro: transformar planes sociales en trabajo", dijo Arroyo.

El programa de la tarjeta Alimentar llevará en este mes el crédito a 25 mil pesos por cada beneficiario para que los destine a la compra de alimentos.

El ministro definió que "el principal problema de Argentina es el precio de los alimentos, y uno en particular es la intermediación. No está bien que el productor reciba 20 pesos por litro de leche, y en la góndola al consumidor le cueste 80 pesos. Ese es el problema a solucionar, tratamos de generar mecanismos como lo hizo el Ministerio de Producción poniendo once cortes de carne a precio más barato, y vincular a los que producen con los que consumen de manera más directa".

Arroyo encaró este miércoles un programa que el Gobierno de Alberto Fernández se propone a que perdure por los próximos 10 años: urbanización de asentamientos irregulares en diversas ciudades del país, pero con la premisa de incorporar a la mano de obra a jóvenes beneficiarios de todo el abanico de políticas sociales del Estado.

Es un intento por transformar población asistida en trabajadores ocupados de manera genuina.

"Es una política de Estado, con continuidad a través de gobiernos sucesivos, como viene sucediendo con la Asignación Universal por Hijo. Que esto sea política a 10 años, empezamos en Rosario y para resolver el problema del hacinamiento de tantas familias. El hacinamiento hace que un chico no tenga ni una mesa para hacer los deberes", señaló.

Por su parte, el gobernador Perotti destacó esta iniciativa. Recordó el anuncio de días atrás del Presidente en concretar el acueducto Gran Rosario. En este sentido, adelantó que en esa obra y las derivaciones hacia las conexiones domiciliarias de la red de agua potable trabajarán jóvenes de planes sociales. "Ese es el primer desafío: generar empleo desde la producción y así bajar la pobreza".

Pandemia

Por último, Perotti apeló una vez más a la responsabilidad ciudadana para sostener el cuidado sanitario. "Estamos entrando al frío, ojalá superemos mayo. Los hospitales están con una alta ocupación de camas, llegaron respiradores, pero cuando el sistema sanitario pide ayuda es que haya circulación menor, que pare el contagio para poder atender a todos. El contagio se está amesetando, aunque sigue alto todavía. Pongamos lo mejor de cada uno", requirió el gobernador.