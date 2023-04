La vicegobernadora de la provincia y ex jueza penal, Alejandra Rodenas, se pronunció este lunes respecto a una serie de dichos que se volcaron en medios nacionales y que cuestionaban su rol como jueza y afectaban al de vicegobernadora. “Ensuciar con un falso relato a quienes enfrentamos real y efectivamente a los narcos, es ayudar a los narcos”, subrayó en el video que compartió en sus redes sociales.

“Frente a una serie de dichos difamatorios en un caso vinculado a narcocriminalidad, durante mucho tiempo preferí hacer silencio para no darle trascendencia a falsos relatos y con ello avalar el escenario de descrédito en el que ha caído la discusión política, cierto sector de la justicia y cierto sector de los medios. Como consecuencia de aquellos dichos, mi actuación como jueza penal fue cuestionada y se intentó afectar también mi rol de vicegobernadora de la provincia de Santa Fe”, comenzó la ex jueza penal. Y continuó: “Hoy, tras el aval de la Justicia, ustedes sabrán discernir. El discernimiento: esa capacidad que toda sociedad necesita para que las garantías constitucionales no se disuelvan. Por todos y todas los que deseamos vivir en democracia”.

Rodenas enumeró a lo largo de varios minutos los hechos que sostuvieron su actuación cuando fue jueza penal, “para que quede claro dónde estuve, estoy y estaré en la lucha contra la narcocriminalidad que desvela a nuestra sociedad”. Se refirió al procesamiento a Ariel Maximo Cantero, Mariano Salomón y a su rol en el encarcelamiento de Esteban Lindor Álvarado, entre otros. También destacó las amenazas que sufrió por sus decisiones en la Justicia. “Pero ciertos funcionarios y cierto sector de la prensa, en lugar de registrar hechos, se hicieron eco de dichos”, consideró.

La vicegobernadora santafesina aclaró, tal como lo hizo la Fiscalía, que no existe ningún curso de investigación contra ella. Y volvió a apuntar a la trascendencia de las declaraciones: “A los que se guiaron por los dichos y no por los hechos les digo o que están equivocados o están buscando un rédito político del modo más vil. Estos dos dichos en cuestión pusieron en riesgo mi reputación en un lamentable contexto de descrédito en el que ha caído la discusión política, cierto sector de la justicia y cieto sector de los medios, cuando en verdad fueron mis decisiones las que posibilidatron que muchos narcocriminales terminen en la cárcel”.

“Ensuciar con un falso relato a quienes enfrentamos real y efectivamente a los narcos, es ayudar a los narcos. La única relación que tuve con Esteban Lindor Alvarado fue la de llevar adleante la acción judicial que permitió su encarcelamiento. De esta manera, es mi deseo exponer rigurosamente algunos hechos signitificativos y ademas invitar a quienes construyen falsas verdades a través de dichos a una reflexión profunda y construtiva. Si banalizamos nuestra compleja realidad y alentamos el descrédito de quienes han trabajado y trabajan para transformarla, solo lograremos estar más lejos de ponerle fin a la tragedia que desde hace más de una década a mi ciudad y nuestra provincia”.