El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona, cruzó al ex embajador británico en Buenos Aires Mark Kent, luego de que el diplomático publicara un mensaje en celebración por la obtención argentina de la Copa del Mundo, afirmó que aceptará las felicitaciones cuando el Reino Unido "devuelva las Malvinas".

"Celebrando la victoria de Argentina con champán francés. Al Obelisco, mis amigos!", publicó el británico en redes sociales tras la conquista del Mundial de Qatar por parte de la Selección.

Al ver el mensaje, quien salió al cruce fue el mendocino, encargado del Gobierno en lo que se refiere a la Cuestión Malvinas: "Las sobreactuaciones están de más Mark Kent", lanzó. Y continuó: "El brindis con espumante se lo aceptaremos el día que devuelvan las #Malvinas #LasMalvinasSonArgentinas".

Luego del cuestionamiento, el ex embajador del Reino Unido en la Argentina respondió: "Que triste. Estoy feliz por tu país campeón del mundo. No tiene nada que ver con la política", afirmó. En la misma línea, agregó: "Salí del gobierno. Trabajo en el sector privado. Si quieres manipular un gran éxito deportivo de tu país para tus propias ganancias políticas, bien. Qué pena. Pero no me sorprende".

Kent estuvo al frente de la embajada británica en Buenos Aires entre 2016 y 2021, y a posterior, se retiró de su labor diplomática para asumir como director ejecutivo de la Asociación de Whisky Escocés.

(NA)