¿Quiénes son los grandes dueños de la tierra en Santa Fe?

A comienzos de abril el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Santa Fe (IPEC) dio a conocer el cuarto informe sobre los resultados del Censo Agropecuario 2018, que como contamos en una nota anterior mostró como se expulsó al 30% de los pequeños productores en estos últimos 30 años.

Pero los resultados del Censo Agropecuario abrieron otras incógnitas en la provincia, y es lo que el diputado Carlos del Frade expresó en un pedido de informe elevado esta semana en la Legislatura provincial.

Según el censo en la provincia de Santa Fe hay 19.802 explotaciones agropecuarias con límites definidos, ocupando una superficie de 9.400.480,6 hectáreas. Y el mismo informa explica que en treinta años se perdieron, 17.082 explotaciones agropecuarias y el promedio de la superficie por cada una de ellas aumentó, de 401 hectáreas a 475 hectáreas.

“Menos explotaciones pero más grandes, mayor concentración de tierras en pocas manos”, asegura el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade.

En la sectorización de explotaciones por superficie el mayor número de explotaciones agropecuarias, 4.534, tienen entre 2.001 y 5 mil hectáreas, representando el 15,26 por ciento del total y en el otro extremo el menor número de explotaciones agropecuarias, 19, tienen más de 20 mil hectáreas y concentran el 6,13 por ciento del total.

Y es sobre este último sector que Del Frade plantea que se “necesita saber quiénes son las personas propietarias de esas 19 enormes explotaciones agropecuarias y cuál es su relación con el fisco provincial” y agrega en el pedido que “también es importante saber cuántas de estas explotaciones terratenientes son extranjeras”.

En cuanto a la titularidad de extranjeros, los últimos datos disponibles son los del Registro Nacional de Tierras Rurales donde constan 540.265 hectáreas, equivalente al 4,21 % del total provincial, concentrada en los departamentos Garay, Vera y 9 de Julio en manos de dueños de otras nacionalidades, pero el dato no ha sido actualizado.

Entre los fundamentos del pedido asegura que “es necesario reparar que estas 19 personas, físicas o comerciales, concentran nada menos que 581.513 hectáreas. En el otro extremo, 3.890 personas que tienen hasta 50 hectáreas, apenas poseen 104.279,2 hectáreas. Y las 3.290 personas que tienen entre 51 y 100 hectáreas, tienen una superficie de 249.101 hectáreas”

“Hay 19 personas que tienen más tierras que 7.180 personas”, define el legislador.

Ya en 2019 del Frade junto a su ex compañera de banca del Frente Social y Popular , Mercedes Meier, cuestionaron la concentración de la tierra en la provincia con la presentación de un ´proyecto de “Impuesto al Latifundio” en la provincia de Santa Fe, que consistía en un incremento de entre 30 y 40% en el Impuesto Inmobiliario para los grandes propietarios de tierras, según la extensión y la ubicación del campo, así como la naturaleza del propietario, ya que distingue entre personas físicas, jurídicas o extranjeros.

En la misma línea en 2020 el diputado justicialista Leandro Busatto presentó un proyecto similar para avanzar hacia un esquema escalonado de impuestos al sector rural. El proyecto estipula que las chacras de gestión mixtas y aquellas destinadas a la agricultura familiar paguen la mitad del Impuesto Inmobiliario actual, mientras se proyecta una alícuota progresiva en consideración con la extensión del terreno.

Si bien es muy complejo conocer las identidades de los grandes propietarios de la tierra por el entramado de sociedades y formas legales que utilizan para hacerse de la tierra y para evitar la lupa del estado sobre sus patrimonios algunas investigaciones arriman datos al respecto.

Peces gordos

Según una investigación publicada por el Partido del Trabajo y del Pueblo de Santa Fe, y desarrollada luego en el libro de Luciano Orellano “Argentina Sangra por las barrancas del Rio Paraná”, en la provincia entre los principales terratenientes se encuentran Domingo Ianosi propietario de por lo menos 134.198 has, Alfredo Williner de la empresa láctea Williner S.A con 60 mil has, Adrián Werthein, vicepresidente de Telecom, y director del grupo Werthein con 57.765 has, Juan Cruz Olaso Latorre de Chalbaud y Olaso S.A. con 48.270, la inglesa Lady Georgina Jocelyn Pelham de la empresa Cosufi S.A con 32 mil has en su poder y el ex presidente de la Bolsa de Comercio y directivo de Vicentin Alberto Padoan con 29.968 has.

Otros grandes propietarios provinciales, por lo menos hasta 2015, fueron los Capozzolo, dueños de la empresa Arbol Solo S.A con 117.485 has. El apellido saltó a la fama nacional cuando en 1982 Enrique Capozzolo, se casó con la vedette Graciela Alfano, con quien tuvo dos hijos.

Otros actores más conocidos en el mundo del agro más allá de las fronteras santafesinas también poseen grandes extensiones de tierra en la provincia como el caso de Eduardo Elzstain (Cresud), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo), Manuel Santos Uribelarrea (MSU) o el mismísimo George Soros (Adecoagro) que posee 74.173 has en Santa Fe.

Pocos sectores se mantienen tan por fuera de las luces públicas como los verdaderos dueños de la tierra, y es desde esa “oscuridad” desde donde gustan hacer negocios y muchas veces evadir o “flexibilizar” sus responsabilidades fiscales.

Poner luz sobre estas propiedades y estos propietarios ayudaría también a comprender algunos resultados del modelo agropecuario de los últimos 30 años y sus principales beneficiarios, así como el destino de una gran parte de la “renta” que se genera en nuestros territorios y queda en un puñado de bolsillos.