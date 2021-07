El Paraná al Estado: mezcla de cautela y festejo entre quienes reclaman soberanía

Este jueves por la mañana se conoció finalmente la letra del Decreto 427/2021, publicado en el Boletín Oficial, que otorga a la Administración General de Puertos “la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal".

La vuelta a manos del Estado de la administración del Paraná, en manos de la empresa privada Hidrovía S.A desde hace 25 años, generó distintas reacciones entre los sectores que venían reclamando por la “recuperación de soberanía”

En comunicación con Sí 98.9 Luciano Orellano, referente del Foro por la Recuperación del Paraná de Rosario afirmó que “es un paso importante, que los argentinos y la AGP pasen a tener el control la administración de la hidrovia. Los argentinos tenemos que tener en cuenta que lo que se discute es por dónde circulan 127 millones de toneladas de productos y 5000 buques por año, y una autopista comercial que llega al corazón de América del sur”, y aclaró que si bien es un avance “todavía hay mucho más por avanzar, para terminar por ejemplo con una defraudación a la Argentina por 20 mil millones de dólares anuales, por eso decimos que Argentina sangra por las barrancas del Paraná”

El nuevo decreto lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; y pone en manos de la AGP la concesión por 12 meses, “a partir de la finalización del plazo establecido por la Resolución N° 129/21 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, prorrogable hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación encomendada por el Decreto N° 949/20”

Por su parte el diputado provincial Carlos del Frade, miembro también del foro rosarino por la recuperación del Paraná, aseguró que “quedarse con el control y el peaje del Paraná está bien aunque no se entiende por qué solamente por un año”.

En un escrito que hizo circular en sus redes sociales el legislador y periodista santafesino puso el problema de fondo en cifras. “En un año se facturan 300 millones de dólares por el peaje, pero las exportaciones que se van por el Paraná suman, como mínimo, 30 mil millones de dólares. De tal forma es fundamental preguntarnos por qué nos quedamos con la centésima parte de lo que surge de la producción argentina cuando hay 19 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. Así que vamos a insistir en recuperar la soberanía por el Paraná para recuperar la mayor cantidad de riquezas argentinas para el pueblo argentino”, afirmó del Frade.

Desde el grupo del Manifiesto Argentino, otra de las organizaciones que está en la pelea por la recuperación de soberanía en este debate, su máximo referente el periodista de Pagina 12 Mempo Giardineli saludó la posibilidad de esta medida pero pidió “cautela” y escribió que “sabemos perfectamente que el río está lastimado y no debe seguir siendo superexplotado como hasta ahora. Sabemos que en la Amazonía, en Paraguay y en la expandida frontera sojera y mientras sigan los desmontes bestiales, los sistemas ecológicos están severamente dañados. Por lo tanto, recomiendo ser muy prudentes en las euforias, porque alguien tiene que marcar la línea de lo que no se puede ceder y ése es el pueblo raso, empobrecido, hambreado por las hordas macristas y los ex radicales degradados, y también por políticas de buen discurso pero tantas veces no aplicadas”

Con más euforia recibieron la noticia desde el grupo 25 de Mmayo, formado por dirigentes políticos y sindicales que el 20 de junio se manifestaron a favor de la estatización en el sitio de La Vuelta de Obligado

“El decreto 427/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial establece que la Administración General de Puertos (AGP) cobrará los peajes por el uso del río y se hará cargo por el plazo de un año (prorrogable) de la administración y control de la estratégica Vía Navegable Troncal. Son dos de las demandas de la Proclama del 20 de junio que impulsó el Grupo 25 de Mayo para recuperar la soberanía sobre el río Paraná", arranca el comunicado que el grupo hizo público al conocerse el nuevo decreto.

La diputada del Frente de Todos y titular de la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, (miembro del grupo 25 de mayo) consideró que es necesario “revertir el modelo de los 90 y recuperar el rol central y protagónico del estado” y remarcó que “la decisión de nuestro gobierno vuelve a colocar al Estado al frente de la gestión sobre el Río Paraná. Es un acto de restauración de la soberanía nacional, inmensamente dañada durante las etapas neoliberales de nuestra historia”.

Por su parte el senador nacional Jorge Taiana, autor de un pedido de informes que llevo al Congreso el debate que había comenzado desde los Foros que se fueron creando a lo largo y ancho del país, explicó que "lo fundamental es que se dio por finalizada una licitación de 25 años que había vencido el pasado 30 de abril y que tenía una visión de corto plazo, limitada al plano extractivista y que sólo buscaba garantizar como sacaba la cosecha cerealera al mar".

El ex Canciller expresó también que "necesitamos tener una estrategia a largo plazo de nuestras vías navegables, con una perspectiva multimodal, que tenga en cuenta los efectos ambientales y la vinculación de los puertos fluviales y los puertos marítimos. Esa debe ser la proyección que tengamos hacia el futuro".

Una batalla ganada por la militancia.

Más allá de las diferentes miradas todos los actores que convergen en la necesidad de una mayor intervención del estado reconocen que este “avance” se dio gracias a que el debate tuvo eco en la sociedad y fue tomado por la militancia centrada en la cuestión de la soberanía.

“Esto automáticamente se le iba a reconsecionar a Jan de Nul, esta empresa privada que tiene el control de esa autopista que llega al corazón de América latina, y es tan importante que todo el mundo la quiere. Esto no se iba ni discutir. Y los argentinos vamos ganando protagonismo e instalando el debate sobre la necesidad de recuperar la soberanía y la riqueza. Es lo que estamos logrando, que sea patrimonio del pueblo argentino. Habrá que ver cómo sigue, pero es un paso importante”, asegura Orellano.

Del Frade por su parte saluda la decisión y también explicita que “es resultado de la fenomenal militancia que surgió en todo el país”, como su colega de letras Mempo Giardineli para el cual “el pueblo argentino está harto de los negocios del poder, de los ricos avaros y del Fondo Monetario. Y es por eso que la resistencia a la entrega de soberanía no debe afojar, como es por eso que crece sin cesar. Hace seis meses el 99,9% de la ciudadanía no tenía ni la menor idea de lo que se gestaba en las sombras, pero hoy todo el país está enterado de los puntos fundamentales de la cuestión: la Soberanía no se negocia; se ejerce”

Nuevo decreto y después

Ante el nuevo escenario que tiene, en principio, un plafón de un año para seguir discutiendo el tema Giardinelli advierte el pueblo rechazó la entrega y que “lo hará cada vez más vigorosamente, todo intento de disfrazar a la mula de león. Mientras las palabras concesión y/o licitación sigan escribiéndose en decretos y leyes, el engaño será posible”

Lejos de plantearlo como un punto de llegada para varios referentes del tema como Del Frade también es momento de profundizar la pelea “por recuperar la soberanía económica y ambiental y también denunciar la corrupción de las empresas multinacionales, grandes responsables del contrabando, la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones y la mirada hacia otro lado con el contrabando de armas y narcotráfico. Por un estado inteligente, transparente y por soberanía económica argentina. Hay que seguir”, afirma el diputado del Frente Social y Popular.

En ese sentido el oficialismo en el Congreso Nacional impulsa la creación de una comisión bicameral para el seguimiento y control de la Hidrovía, que ya fue aprobada en el Senado y tuvo dictamen de comisión en Diputados. También se especula con un nuevo decreto del presidente Fernandez que cree un órgano de control con participación del Concejo Federal de la Hidrovia y los usuarios de la misma.

“Nosotros planteamos que es necesario crear la empresa del estado, que pueda crear las dragas, que podamos operarlas, dar trabajo a nuestros astilleros, generar empleo industrial, y que todo lo que circule en Argentina tiene que ser de capital nacional. También planteamos que los trazos de la red troncal tienen que estar organizado sobre un plan soberano de la Argentina” asegura Orellano, autor del libro La Argentina Sangra por la Barrancas del Río Paraná.

De cara a la discusión que comienza y con el vencimiento en un año, el escritor y militante es claro: “Nosotros no queremos, como decía Belgrano, ni amo nuevo, ni amo viejo. Ni belgas, ni chinos. Queremos que esté en manos de los argentinos”