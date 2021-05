Con la llegada de nuevas partidas de vacunas AstraZeneca y Sputnik V, la provincia continúa inoculando a la población contra el coronavirus.

Soledad Guerrero, coordinadora del Programa de Inmunizaciones de la provincia de Santa Fe, contó en Sí 98.9 que ya se culminó la vacunación en mayores de 60 años y que a partir de esta semana comienzan con los grupos de riesgo, la población más numerosa. La apuesta es culminar con la población objetivo total antes de fin de año. Hasta el momento ya se vacunó al 58% de las 1.200.000 personas contempladas en esta categoría.

"Hemos arribado a la población mayor de 60 años con las vacunas que estuvimos recibiendo, fundamentalmente Sputnik V. La idea ahora es comenzar con la población de 18 a 59 años con comorbilidades. Este virus ha tenido mayor ensañamiento con las personas que ha presentado comorbilidades, por eso vamos a avanzar con esa población", detalló en diálogo con Nadie es Perfecto.

En ese sentido, recordó que "el turnero oficial de la provincia ha permitido inscribirse a personas con algunas patologías que no estaban contempladas inicialmente y que fueron contempladas por la Comisión Nacional de Inmunizaciones". Este miércoles se conoció el nuevo listado de comorbilidades a priorizar y se encuentra disponible la opción de modificar los datos en la web oficial de la vacunación provincial.

En esta nueva disposición se incluye como grupos prioritarios a pacientes oncológicos, con tuberculosis, y personas con discapacidad intelectual, entre otros.

La funcionaria recordó que "aquellas personas que aún no se inscribieron por temor, porque no había tomado la decisión, porque no sabía, puede hacerlo y si tiene una comorbilidad ahora elegirlo". También resaltó que los mayores de 60 años que todavía no lo hicieron aún están a tiempo de anotarse.

Por último, Guerrero despejó dudas sobre la vacunación a embarazadas. "Las embarazadas son vacunadas al pertenecer a la población objetiva, ser docentes, personal de salud. El simple hecho de estar embarazada y no pertenecer a la población objetivo no implica vacunarse. No ha demostrado tener una mayor vulnerabilidad en esta enfermedad", explicó en comunicación con Ariel Bulsicco.

"Sí es una población objetivo en la vacunación antigripal, por ejemplo", concluyó.

Los primeros en poner el brazo en Santa Fe fueron los trabajadores de la Salud, seguidos por docentes, personal de Seguridad y estratégico. Además, ya fueron vacunados todos los adultos mayores inscriptos de más de 60 años. El próximo paso en el operativo son los grupos de riesgo de 18 a 59 años, para así culminar con la inoculación de la población objetivo.