El investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Ernesto Kofman, dialogó con Ariel Bulsicco en la mañana de Si 98.9 y dijo que la evolución de casos covid en Rosario se sostuvo, que hubo una baja en octubre por lo cual se relajaron los cuidados y se autorizaron algunas actividades. Y que en diciembre esa tendencia fue mayor, y en ese momento los contagios no dejaron de bajar, hasta estas últimas semanas en las que hay una leve tendencia al descenso de contagios. “Llegamos a ese momento con una meseta alta”, expresó sobre el contacto social que se duplicó durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

En el mes de enero, “el contacto social no cambió radicalmente” y en las fiestas “subió porque hubo exceso de contacto social” lo que lleva a que hoy “bajen los casos” por la gran cantidad de contagios. “Ya tenemos un porcentaje muy alto de la población que tiene el virus y pensemos que no se detectan todos los casos, se detecta sólo un 20 por ciento, por lo tanto si hacemos las cuentas notamos que ya es muy lata la gente que tiene cierta inmunidad”, señaló Kofman, matemático y Doctor en Ingeniería.

Que haya tanta gente contagiada no es garantía de nada en forma individual, pero si estadísticamente, explicó el estadista y aseguró: “La probabilidad de volver a infectarte es mucho menor, más allá que algún individuo en particular no haya adquirido anticuerpos y pueda re infectarse”,

En tanto sembró buenas expectativas y confió en que la curva siga bajando, aunque dijo haber detectado algunas cosas que conspiran contra esta bajante. Una de ellas es un gran desconocimiento de las medidas de cuidado y en ese sentido explicó que el mayor nivel de contagios, un 75 por ciento, se da por las vías aéreas y no por el contacto con superficies. Lo que habitualmente se denomina micro gotas, eso hace que “debamos que revisar todos los protocolos porque se establecieron en función de lo que nos e sabía del virus”. Básicamente, esas “son las recomendaciones de los quirófanos” y luego “se descubrió que es un tema de aerosoles” y esos protocolos “se prepararon para otro virus”, aseveró Kofman.

Asimismo, sobre el contagio en superficies, indicó que “esa vía está muy poco probada”, aunque es posible, lejos la mayor posibilidad de contagiarse es a través por vías aéreas, por el aire y las micro gotas que permanecen suspendidas. “Es un peligro en los ambientes cerrados, por lo cual el uso del barbijo es una herramienta fundamental para evitar el contagio”, aconsejó.

Y prosiguió con otras recomendaciones, entre ellas la importancia de ventilar los ambientes: “Un aerosol puede estar en al aire y traspasar metros y metros, como ejemplo una persona contagiada puede llenar de virus toda una habitación, es como el vapor que se expira. La ventilación es simple, tiene que circular el aire, como puertas y ventanas abiertas, es fundamental”.

Luego puso el ojo en las escuelas y recomendó el uso de detectores de dióxido de carbono a los que consideró como fundamentales para el desarrollo de las actividades en los salones. “En las escuelas no se sabe el impacto que puede tener a nivel epidemiológico -el comienzo de clases-, se sospecha que puede ser importante, sobre todo con los protocolos actuales para las escuelas que son un protocolo marco que es del mes de julio cuando no se sabía demasiado”.

Sobre la vacuna rusa opinó que The Lancet es una publicación de las más importantes de la disciplina médica y por lo tanto una mirada independiente de parte de pares vinculados con la ciencia. Aunque reconoció que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ya tenía esos resultados y datos previamente para su viabilidad y este resultado destruye el argumento de ciertos sectores. En un análisis intermedio de un ensayo clínico de Fase III, Sputnik V mostró resultados sólidos en cuanto a eficacia, inmunogenicidad y seguridad del 91,6 por ciento.

Escuchá la entrevista completa: