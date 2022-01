El secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, se refirió al aumento exponencial de casos de coronavirus generados por la variante Ómicron y reparó en la tensión que sufre el sistema ya no con internaciones sino con testeos.

"Cuando se habla de tsunami parece ser una cuestión externa que nos viene a atacar y nos pone en un lugar pasivo y no es así. Es un episodio más de esta película donde las variantes son más contagiosas y se combinan con relajamiento y movilidad social", explicó en Sí 98.9.

"Claramente las vacunas están salvando vidas y modificando el rumbo de la enfermedad", sostuvo el secretario, pero agregó: "Hoy también estamos en tensión sanitaria". Según el funcionario, "si antes los recursos críticos eran los respiradores, hoy la atención espontánea y el hisopado empieza a ser un recurso crítico".

"Por eso es necesario discutir y comunicar para no sobredemandar un recurso diagnóstico por encima de la prevención. Un contacto estrecho por un caso confirmado se puede confirmar por nexo epidemiológico, no es necesario un hisopado. No puede ser hoy lo mismo hacer el hisopado para viajar de una atención que está con síntomas", reflexionó.

Esto va en consonancia con la recomendación de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, acerca de que aquellas personas que no tengan indicación de testeo no se acerquen a los centros donde se realizan para no seguir tensando el sistema.