El promedio de edad de los contagiados por Covid19 está bajando de manera notoria durante la segunda ola. Según epidemiólogos y la propia ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, las nuevas cepas del virus están mostrando una agresividad en cuerpos sanos que no había exhibido a su llegada al país. Y este jueves, en Granadero Baigorria, se cobró una víctima muy joven: una mujer de 27 años con un embarazo de seis semanas, que falleció en el hospital Eva Perón, tras haberse internado una semana antes en terapia intensiva.

Según los primeros testimonios que relevaron los medios de prensa en el hospital, la paciente no tenía comorbilidades y no supo de su embarazo hasta quedar internada. Cursaba pocas semanas del mismo.

El último 19 de abril, Martorano había dicho en conferencia de prensa en la Ex Rural, en Rosario: "Tenemos que cuidarnos y evitar la socialización y lugares de contagio, que están siendo muy rápidos, más agresivos y en jóvenes". Ese día, dijo que además de su cargo en el Ministerio y su profesión, hablaba "como madre". Y recomendó: "Es preferible tener una discusión o aguantar un berrinche con un hijo que estar, mañana, buscando una cama y verlo en un respirador. Si no bajamos el nivel de contagios no vamos a tener la posibilidad de atender a todos".

En las últimas horas, tanto efectores públicos como privados informaron ocupación de camas críticas que oscilan entre el 98 y el 100 por ciento.