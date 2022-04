La inseguridad es hoy una de las mayores preocupaciones de los rosarinos. Con diferentes ideas, todos los sectores políticos plantean soluciones, algunas gozan de coherencia y otras solo buscan el impacto mediático como hecho efectivo, pero sin lograr que eso se convierta en una política de estado. Una de estas situaciones fue la respuesta a un periodista del diario El Litoral por parte de la portavoz Gabriela Cerruti quien aseguró este jueves que existen conversaciones entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador Omar Perotti sobre este problema.

Respecto a las medidas a tomar, descartó de pleno la posibilidad de "sitiar Rosario", como pidió enfáticamente el legislador nacional santafesino del PRO “experto en seguridad” Gabriel Chumpitaz, buscando un golpe de efecto en la opinión publica.

Por otro lado, el intendente Javkin anunció el pasado miércoles el envío a la legislatura provincial de un proyecto para ampliar herramientas y facultades en seguridad para las y los intendentes de Santa Fe que le permita elegir autoridades en la fuerza policial. Que luego derivó en críticas y un reclamo por la no llegada de gendarme al ministro de Seguridad Aníbal Fernández que no tardó en contestarle al mandatario rosarino mediante las redes sociales.

Roy López Molina, ex concejal y ex legislador provincial de Cambiemos, quien tuvo en su acción política la denuncia de las instalación del boliche Esperanto en manos del fallecido capo narco Luis Medina, opinó sobre la conflictiva situación de la ciudad- En declaraciones al programa de Leo Ricciardino, en Sí98.9, el ex edil dijo que la crudeza de la violencia en Rosario, que por momentos tiene picos por las frecuencias de los homicidios, “es como una trampa si se la lleva a discutir sobre las consecuencias y no sobre las causas que la generan”.

“Uno no puede comprender el fenómeno sin pensar que no es solo lo que pasa en la superficie. Yo suscribo lo de las fuerzas federales, pero nos olvidamos que el problema es sistémico”, manifestó en cuanto al reclamo de Javkin a Aníbal Fernández. También discrepó en cuanto al proyecto del mandatario: “Un intendente pueda intervenir el nombramiento de un jefe de policía es casi anecdótico porque en un sistema enfermo hay que atacar a la célula. Estamos frente a la peor policía del país, no solo en resultados, porque la estructura está cooptada por el delito y la otra parte con los brazos caídos y lo que pasa que puede haber uno bueno pero el sistema los va dejando de lado. El legajo de un policía no cambia las cosas porque el sistema debe ser reformado desde el carácter legislativo”.

Para López Molina las mafias están contra el Estado si entiende que es quien tiene la potestad de cuidar a la población, aunque “las bandas muchas veces actúan en complicidad con el Estado, que es el problema santafesino que no se ven en otra provincia”.

Nota completa con Roy López Molina.

Desde el Concejo también se propinan algunas propuestas para lograr bajar los índices de violencia. El concejal del PJ y presidente de la Comisión de Seguridad, Lisandro Cavatorta, se reunió hoy en la ciudad de Buenos Aires con Susana Cano, secretaria de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, para trasladar el pedido de más gendarmes y fuerzas federales para la ciudad. El edil también habló en Sí98.9 buscando un contrapunto con lo planteado por el Intendente y justificó su viaje a Capital Federal al decir que él "es un hombre de acción" y que “hay que dejar de pelearse en Twitter”, en alusión al tenso momento entre Javkin y Aníbal Fernández.

“Para diseñar políticas de seguridad tenés que conocer el territorio, el diagrama de operativos no puede ser aislado. Creo que hay que gestionar y si las cosas no suceden es porque las dos partes están haciendo mal, patear la pelota para otro lado no es la solución, es más, si no te atienden entonces tener que cambiar la estrategia”, marcó y dijo que el problema del narco ya tiene 12 años en Rosario.

Adelantó además que esta semana mantendrá una reunión con la cúpula de Gendarmería en la ciudad para elevar el pedido de la llegada de los federales a la ciudad, demorados desde marzo. En tanto indicó que trabajan en un mapa para poner en evidencia los lugares donde los gendarmes deberían estar. Y admitió que debe haber una mejor coordinación entre estas fuerzas y la policía santafesina, situaciones que se vieron reflejadas en las reuniones que el concejal mantuvo con el ministerio de Seguridad de la provincia.

Finalmente tiró otro palo a Javkin. Sostuvo que falta decisión en varios estamentos del Estado, pero que a la vez existen cosas simples como “ponerles luz led a los vecinos de los barrios que no tiene que ver con la designación de un jefe de policía, pero si es gestión concreta”.

Nota Completa con Lisando Cavatorta.