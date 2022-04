"Una inversión millonaria y 575 mujeres y hombres avezados, están siendo objeto de ninguneo para una ventaja politiquera. Basta por Dios. Estamos trabajando por Rosario a destajo y enviando más efectivos". De esa forma, y a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, le respondió al Intendente Pablo Javkin, quien reclamó este miércoles por la mañana por la llegada de gendarmes que había sido anunciada para marzo.

Además de pedido "por Dios", el ministro compartió más de un artículo periodístico que informaba de la detención de Ariel Cantero y remarcó: "#Rosario #Narcotrafico Máximo Ariel "El Viejo" Cantero fue detenido hoy junto a su pareja sospechados de integrar la asociación ilícita responsable de balaceras contra estaciones de servicios escuelas, extorsión y tentativa de homicidio. Hay 18 arrestados en casi 20 allanamientos"

Este miércoles por la mañana, el Intendente dio detalles del proyecto de ley que remitirá la semana próxima a la Legislatura provincial, a los fines de solicitar mayores atribuciones los municipios a la hora de diseñar las políticas de seguridad en el territorio. “Cedimos 20 mil metros cuadrados para que a partir de marzo se monte un destacamento de Gendarmería que iba a contar con 1500 agentes. Hubo que desmalezarlo y este martes entregamos adoquines porque faltaban para instalar los contenedores, ya estamos finalizando el mes de abril y no hay ni un solo gendarme, ni nada construido, y ninguna fecha anunciada de reprogramación de la entrega de los gendarmes. Le exigimos al ministro de Seguridad de la Nación que nos diga cuándo van a venir, pero no me quiero queda en el pedido y la queja”, reclamó.