El intendente Pablo Javkin se refirió este jueves a la amenaza que recibió él y su familia. En diálogo con Leo Ricciardino, por Sí98.9, dijo que pudo dialogar con la madre de la joven detenida e instó a realizar denuncias en los canales oficiales.

Javkin precisó que la causa comenzó a partir de su denuncia. “Partimos de un protocolo que establecimos en torno a cuáles de las cosas que se reciben en redes sociales pueden generar una alarma o no -porque recibimos muchas palabras amenazantes-”, explicó. Así, determinadas palabras en relación a la muerte, a la familia, o como “con la mafia no se jode”, encienden la alarma y llevan a una denuncia.

El Intendente destacó que dialogó con la madre de la detenida, y detalló: “Es una madre que vive una situación que no hubiera deseado vivir. Me reservo lo que dialogamos, pero puedo entender ya que uno también es padre. Entonces vamos a ver cómo avanza la investigación”. Y sumó que su denuncia “tiene varios días, no hubo ningún procedimiento excepcional”, para despejar dudas en torno a la consideración a su investidura.

Finalmente enfatizó en que “el deber es frenar estas amenazas". "Hay que ir a los canales formales con denuncia en Fiscalía. Yo hago lo mismo que recomiendo a los ciudadanos”, recomendó.