Hector Baldassi, palabra mayor a la hora de hablar del arbitraje, pasó este martes por Pressing Deportivo, habló de la actualidad del arbitraje, y sobre todo de los errores de los últimos meses: “Lo que se cobró en Gimnasia - Sarmiento, no tiene explicación, si el reglamento lo que dice es que no hay fuera de juego ni en un saque de arco, ni en un lateral ni un córner, no hay un análisis”.

“Cuando hablo del arbitraje intento ponerme en el lugar del árbitro, pero en este caso no puedo decir nada, el reglamento es muy claro”.

Acerca del accionar del árbitro, que no va a ver la jugada, el cordobés sostuvo: "No tengas dudas que tendría que haber cambiado la decisión por sí mismo. Hay que ver qué fue lo que le dijo el VAR, pero la verdad es que no puedo entender qué fue lo que pensaron. Es imposible justificar por qué se cobró lo que se cobró. No hay lugar a la interpretación”.

Por otro lado, continuando en diálogo con Radio Sí 98.9, dijo que parece que los problemas no son puntuales, sino que vienen de algo más general: “La verdad es que yo no estoy en el día a día y tampoco sé cómo se trabaja, pero sí veo que hay errores todos los fines de semana, y siempre los mismos. Parece que no se trabaja lo suficiente”.

Sobre las polémicas en las que se lo ve envuelto a Fernando Espinoza, fue contundente: “No soy psicólogo, pero creo que el arbitraje no puede confundir autoridad con autoritarismo ni personalidad con soberbia. Habría que sentarse a hablar con él”.

Por último, Baldassi se refirió al VAR: “Estoy totalmente de acuerdo con que se use, me parece una herramienta extraordinaria para el árbitro, siempre y cuando se utilice de buena manera”.

