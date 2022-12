El ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe Daniel Erbetta se refirió este lunes a los escándalos que rodean al Poder Judicial. "La Justicia es el poder más débil. Es fuerte cuando tiene protección en otro lugar. Esto es consecuencia de un mundo que se caracteriza por una alta concentración en todos los niveles y se exacerba con un nivel de concentración mediática que no existe en muchos lugares del mundo", analizó en diálogo con Sí98.9. El también futuro presidente de la Corte provincial se refirió a la sentencia de la Causa Vialidad, que se leerá este martes: "Es muy difícil prever una sentencia condenatoria".

"No me voy a poner contento porque se cumplan alguno de los pronóstcos que uno viene haciendo hace tiempo", sostuvo Erbetta respecto al escándalo que tiene implicados a jueces, directivos de Clarín y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El magistro consideró que se trata de un hecho "escandaloso, antirrepublicano y antidemocrático" en el que la prensa juega un rol indisimulable. "La democracia depende de dos campos, la Justicia independencia y la prensa independiente. Cuando ves que acuerdan para llevar adelante procedimientos irregulares, se demuestra que la democracia está en peligro. O al menos, en calidad de bajísima densidad. Esto es lo grave".

En ese sentido, Erbetta aseguró que Santa Fe también padece de la concentración mediática, y consideró que se trata de una "provincia envejecida institucionalmente". "Somos una de las dos provincias que no reformó la constitución. Eso, sin embargo, no es consuelo. No hay lugar en el país que equipare lo que ocurre en Comodoro Py", puntualizó.

El ministro de la Corte Suprema se refirió también al inminente fallo de la Causa Vialidad. "No es normal que den el veredicto mañana y los fundamentos a fines de marzo. Yo me pongo en el lugar del Tribunal. Uno apelaa que en el fuero íntimo todos tenemos una obligación moral. Es muy dificil prever una sentencia condenatoria".

La entrevista completa: