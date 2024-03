El presidente de Newell's, Ignacio Astore, dialogó en Sí 98.9 e hizo referencia al presente futbolístico de la Lepra, opinó sobre los dichos del DT Mauricio Larriera en relación al armado del plantel, sentó postura sobre la intención del Gobierno Nacional de impulsar la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a los clubes y también habló sobre las últimas polémicas con el arbitraje.

“Copa Argentina es una deuda pendiente que tenemos y es importante para la institución continuar en ese torneo, después tenemos expectativas de estar dentro de los 4 primeros (en la Copa de la Liga Profesional) y seguir siendo competitivos. Los partidos contra Boca y Sarmiento serán trascendentales para continuar arriba”, comenzó diciendo en una extensa entrevista brindada a Pressing Deportivo.

A continuación, se refirió a las declaraciones recientes de Larriera sobre que el “plantel está bastante mal armado”. “Hoy Newell's tiene un plantel competitivo, se han traido refuerzos de jerarquía junto con todos los chicos que se vienen potenciando. Es muy difícil hacer una conferencia de prensa después de un partido con la adrenalina que corre por todos lados. Toman las palabras de Mauricio como si catapultaran la gestión pero yo lo conozco y tengo diálogo permanente con él, y no le daría esa intencionalidad”.

“El gerente deportivo trató de armar un plantel con cinco refuerzos importantes apostando a traer en junio los refuerzos que faltan. Sí podemos decir que el equipo es corto”, agregó sobre el tema.

Por otro lado, habló sobre las polémicas arbitrales de los últimos partidos y el vínculo con AFA: “pueden dar su opinión pero en ningún momento te ponen entre la espalda y la pared. Esos son rumores malintencionados que muchas veces compra el socio. Sí hay errores arbitrarios pero no solamente con Newell's. Como en todas las disicplinas, hay gente que tiene madurez y otra que está camino a eso. Y a veces hay errores humanos como en cualquier ámbito de la vida”.

Y siguió: “Si Newell's tiene 18 puntos y otros equipos del mismo nivel tienen menos puntos, entonces el árbitro no se equivocó tanto. Sino le echamos siempre la culpa al arbitraje y ¿qué autocrítica hacemos nosotros puertas adentro? Si el arbitro se equivocó, nosotros tenemos que tener la capacidad para revertirlo desde el fútbol”.

En relación a la llegada de las SAD al fútbol argentino, Astore subrayó que “el club es de los socios”. “Como dirigente ni se me cruza por la cabeza. Si el dirigente sabe gerenciar bien no hace falta que exista una sociedad anónima. El beneficio de una SAD es que gane plata el dueño. En dos años de gestión invertimos 4 millones de dólares en infraestructura y no necesitamo ningún recurso privado para hacer esto. Lo hicimos con el aporte de la Liga a través de la televisación, con el sacrificio del socio con su cuota, con el abono de platea y en alguna medida con la venta de algún jugador”.

“No existió, existe ni va a existir ninguna reunión con nadie por las SAD. Newell's tiene autonomía propia y jerarquía suficiente a nivel internacional para manejarse por su propios medios”, sentenció el dirigente leproso.