Caruso Lombardi: “Van a inventar cualquier cosa para decir por qué no jugó Díaz”

El ex entrenador rojinegro, Ricardo Caruso Lombardi habló este martes en Pressing Deportivo por Si 98.9 y sembró un manto de duda por la ausencia de Franco Díaz en el once inicial para el clásico después de haber declarado contra la AFA tras la derrota con Estudiantes. Además, afirmó que Newell’s fue perjudicado por Hernán Mastrángelo.

“¿Lo vieron lesionado a Franco Díaz? ¿Lo vieron mal anímicamente para que salga del equipo? ¿Por qué? ¿Hay algún motivo?”, chicaneó Caruso por la sorpresiva pérdida de la titularidad del volante leproso. “Se va a dibujar cualquier cosa, pero la realidad es otra y nadie la quiere decir”, agregó.

El ex jugador de ascenso argentino habló de la expulsión del 10 rojinegro que lo marginó del choque con el Canalla: “a Banega no sé si lo sacaron del Clásico. “La patada la tira y ponele que lo podés echar, pero lo que es inconcebible es que después no lo eche a Sosa”. “Hay que ser lógico también”. “Hay dos opciones: el pito te va a perjudicar o es un tronco”. “Si es un tronco lo tenés que sacar porque no sirve y si el pito está puesto lo tenés que sacar porque está haciendo las cosas mal”, sentenció.

El entrenador y periodista deportivo también marcó algunos errores arbitrales que perjudicaron a la Lepra en el último clásico: “para mí la jugada del penal, es penal porque es un topetazo de Mayo (a Glavinovich)”. “No es que vos me digas, va a cabecear, él va a topetear y le mete un cabezazo” -agregó que la jugada que terminaba en gol de Francisco González estuvo bien anulada por el juez de línea- “el gol en offside quedó bien anulado”, reconoció.

Además, quien fuera entrenador de Newell’s entre 2007 y 2008, recordó las palabras del presidente de Central luego de la consagración en la Copa de la Liga 2023: “Belloso nombró a tres popes de la nada, que ninguno lo había nombrado”. “Le agradeció a Toviggino, a Tapia y a Massa con eso es suficiente”. Y explicó: “Lo que pasa es que los medios más importantes no lo dicen porque saben que si hablan pierden el laburo” –y añadió que los jueces también pueden sufrir consecuencias- “si no ganó el amarillo, ahora estás cuatro partidos afuera; no vas a cuarto árbitro, no vas a VAR, no vas a Nacional B (Primera Nacional), nada”. “Te dejan un mes parado y no cobras una moneda”, se lamentó.

Caruso fue poco optimista acerca de la salida de esta situación: “no la vas a encontrar nunca porque lamentablemente votan 80 presidentes y están todos orquestados para siempre votar al mismo porque los tienen bien a todos, cada uno de los dirigentes sabe a qué juegan; todos se quejan, pero ninguno se queja de ser presidente de los clubes”. “No lo vas a cambiar, salvo que se meta gente de afuera y que ponga las cosas en su lugar, pero acá no es como que no le dan importancia y por eso están como están casi todos”, finalizó.