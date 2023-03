Ariel Cuffaro Russo ya tuvo su primera práctica en Central Córdoba, comenzando así su tercer ciclo en el club rosarino. El club de barrio La Tablada, que se encuentra actualmente en la Primera C, tuvo un comienzo de temporada muy complicado, y es lo que buscará revertir el experimentado DT: “La verdad es que acá me hacen sentir como en casa. Estoy muy contento de comenzar esta nueva etapa, y con muchas ganas de dar vuelta la situación”.

Ariel, en diálogo con Pressing Deportivo por Sí98.9, contó que lo primero que debe mejorar es la situación anímica del equipo: “Conozco a varios de los chicos que están, pero faltan jugadores, estamos con lo justo. Tenemos la ilusión de que con todo se puede mejorar. Debemos levantar desde lo anímico para luego empezar mejorar desde lo futbolístico”.

“Me llevé una sorpresa porque vi que el club está bastante renovado. La infraestructura se ve mucho mejor, y la cancha por suerte está muy bien”.

Sobre lo que tiene en mente en cuanto a su manera de jugar, dijo: “Vamos a empezar a hacer fútbol este miércoles, y recién ahí empezaré a analizar cómo podemos jugar. Considero que es un error venir con una idea fija y no tener en cuenta lo que tenés. Hay que hacer lo que al equipo le conviene, no lo que uno cree como ideal. Si yo quiero presionar arriba pero el equipo no está preparado, no puedo hacerlo. Voy a tratar de parar en cancha lo mejor que tengo”.

Para finalizar, el DT dijo que intentarán exprimir al máximo las posibilidades de sumar jugadores: “Estamos viendo si podemos sumar algún cupo, aunque sea muy complicado. Vamos a aprovechar todo lo que haya a nuestro alcance para intentar hacer lo mejor posible”.