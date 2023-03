Amado Boudou, ex ministro de Economía de la Nación, será parte de la nueva programación de la Sí98.9. Su programa Sin Diarios, que va de 09 a 11 y cuenta con la co-conducción de Artemio López, se transmitirá desde esta emisora en simultáneo con la AM 530, la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. En diálogo con Leo Ricciardino, no sólo celebró ser “un colega más” de la radio, sino que aprovechó la ocasión para referirse a la situación económica y política que atraviesa el país en un presente más que turbulento.

“Creo que Sergio Massa da un horizonte de previsibilidad a una situación que era muy grave e inestable, la irresponsabilidad de (Martín) Guzmán fue muy fuerte”, consideró Boudou en diálogo con Leo Ricciardino. “El macrismo empezó a mover esta rueda, cuando tomó una deuda descomunal. Y esa deuda en pesos se incrementó mucho con la gestión de Martín Guzmán. Massa, finalmente, tiene que tomar el toro por las astas y tomar una decisión que no es la que pretendíamos pero sí es la adecuada en términos de la situacion politica que genera esa deuda”.

Boudou se refirió también a la situación judicial que enfrenta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “A la Argentina le fue muy mal con las proscripciones”, sostuvo.

La entrevista completa: