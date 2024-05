Central perdió en el final ante Mineiro y se complicó

Rosario Central no pudo con Atlético Mineiro y cayó sobre el final por 1 a 0, por la cuarta fecha del grupo G de la Copa Libertadores.

En el primer tiempo salió mejor parado el elenco brasileño que intentó acorralar al dueño de casa.

La primera del partido fue para el Galo, con un tiro de Gustavo Scarpa a los 4 minutos que se fue cerca del arco de Jorge Broun.

A los 6, luego de una contra, Paulinho remató en la puerta del área exigiendo a Fatura, quien la envió al córner.

A los 16, nuevamente Paulinho probó de derecha y otra vez Broun contra el palo izquierdo para enviarla al tiro de esquina.

Diez minutos más tarde, a los 26, Hulk intentó con un tiro libre desde muy lejos y la pelota dio en el ángulo superior derecho.

Con un elenco Canalla sin llevar peligro sobre el arco visitante, se fue el primer tiempo con el encuentro igualado.

En la segunda etapa, Jaminton Campaz remató a los 4 minutos y el balón dio en la parte externa de la red.

A los 16, apareció nuevamente Scarpa rematando dentro del área, tirando la pelota desviada del primer palo del arquero de Central.

Sobre el final, a los 41, luego de una gran jugada combinada Paulinho remató con pierna derecha ante un vencido Broun para abrir el marcador.

A pesar de los cambios, el elenco de Russo nunca fue claro y con los minutos consumados, no logró inquietar el arco visitante.

Con esta derrota, el elenco que dirige Miguel Ángel Russo quedó tercero en su grupo cuatro unidades, a dos de Peñarol. En la próxima fecha, recibirá a Caracas el jueves 16 a las 19:00.

El conjunto que dirige Gabriel Milito se transformó en el primer clasificado a los octavos de final.

-Síntesis-

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Tomás O'Connor, Kevin Ortiz, Jonathan Gómez e Ignacio Malcorra; Agustín Módica y Jaminton Campaz. DT: Miguel Angel Russo.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia y Bruno Fuchs; Gustavo Scarpa, Otavio, Alan Franco y Guilherme Arana; Matías Zaracho, Hulk y Paulinho. DT: Diego Milito.

Gol: 42m. Paulinho (AM).

Cambios: 19m. ST Igor Gomez por Zaracho y Alisson Santana por Scarpa (AM); 21m. ST Franco Ibarra por O'Connor (RC); 28m. Eduardo Vargas por Hulk (AM); 29m. ST Emanuel Coronel por Martínez; Maximiliano Lovera por Campaz y Lautaro Giaccone por Gómez (RC); 42m. ST Tobías Cervera por Módica (RC); 43m. ST Pedrinho por Paulinho (AM).

Arbitro: Piero Maza (Chile).

Estadio: Gigante de Arroyito.