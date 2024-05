El concejal presentó un proyecto para instalar baños públicos en las plazas Sarmiento y Montenegro y en los alrededores del CEMAR. “Los vecinos, los comerciantes nos piden por problemas concretos y nosotros buscamos llevarles soluciones concretas. Estamos hablando de baños, sí, algo tan básico como un baño. Pero también es un símbolo de una ciudad que trate mejor a sus vecinos y visitantes” remarcó Cavatorta.

Transitar por los sectores más concurridos de Rosario y tener la necesidad de ir al baño puede resultar un momento de mucha incomodidad para sus vecinos, así como para quienes visitan la ciudad para trabajar, estudiar, comprar o hacer trámites. El hecho de tener que pagar una consumición en un bar solamente para usar sus sanitarios pone en evidencia una de las tantas problemáticas que hoy la ciudad enfrenta: la falta de baños públicos, sostiene el razonamiento del edil para presentar este proyecto.

“A mí me gusta caminar la calle, hablar con la gente. Lo hago todos los días, en todos los barrios. Todos nuestros proyectos vienen de lo que la gente nos cuenta, y uno de los reclamos es la falta de baños en dos de las plazas más concurridas de la ciudad de Rosario: Plaza Sarmiento y Plaza Montenegro. Son plazas por las que pasan más de quince líneas de colectivos entre urbanos e interurbanos, donde transitan miles de vecinos y de trabajadores” agregó.

“Conversando con la gente nos cuentan cómo se las van arreglando cuando faltan baños públicos: un comerciante amigo que les presta, tener que consumir en un bar, pedir permiso en una galería de la peatonal. Todas alternativas para salir del paso, pero donde no hay una respuesta concreta y definitiva como debe tener la zona más concurrida de la ciudad.”

El centro comercial de calle San Luis está sufriendo una importante caída en sus ventas, y para Cavatorta es menester brindar condiciones para fortalecer ese corredor como un adecuado motor del comercio. “Calle San Luis es un corredor comercial con una cultura y una tradición que le dan una identidad propia, basada en los negocios mayoristas pero que a lo largo del tiempo también incorporó ventas minoristas. En esta situación crítica, tenemos que colaborar con que se compre y se venda más: hacérsela más fácil a los clientes y a los propios comerciantes”, indicó el concejal.

“Además, estamos hablando de plazas que están en pleno centro comercial. En el proyecto que presentamos, propusimos también que se construya un tercer baño público en la cuadra del Cemar, así abarcamos desde calle Moreno hasta San Martín. Proponemos baños antivandálicos, con cuidadores sanitarios. Tenemos decenas de modelos para copiar y elegir. Se puede y se hace en cualquier ciudad grande del mundo”.

Es indiscutible la importancia que este centro comercial tiene para la economía rosarina, y por esto tiene que tener el apoyo del Municipio. “Calle San Luis necesita que el Estado diga presente en muchos aspectos. Uno son los baños públicos. Pero también hay que seguir trabajando en cómo llegar y estacionar, se quitaron playas de estacionamiento, se quitaron lugares gratuitos de estacionamiento en vez de crearlos, todo al revés.” sintetizó el presidente del bloque Justicialista.

Seguridad

“La seguridad es otro tema. Las personas que trabajan en calle San Luis, que van de compras, que transitan por el motivo que sea, no pueden sufrir ningún tipo de delito. El estado tiene que garantizar que se sientan seguras. Esto no es solamente presencia policial, que claramente la tiene que haber, también tareas de prevención, personal policial que trabaje de forma sistemática y comunitaria, que conozcan a los comerciantes y tengan contacto directo con ellos”

“También control de tránsito, videovigilancia en todo el corredor. Y que los comerciantes tengan contacto directo con las autoridades, con un monitoreo permanente sobre los conflictos que pueda haber para generar soluciones con diagnósticos certeros. Es fundamental escuchar a la gente y diseñar un plan de seguridad integral que incorpore las particularidades que tiene este Centro Comercial. Ya lo hicimos en Parque Independencia, donde está funcionando un Consejo Consultivo con todos los actores del lugar”.

“No podemos dejar de hacer algo, con la excusa de que después no vamos a poder mantenerlo o controlarlo. Lo dije varias veces: si el Municipio no puede hacer un baño porque después no lo va a poder controlar, está dando por perdida una batalla antes de haberla dado” concluyó el concejal.