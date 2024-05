Contar con un buen servicio de internet, en la actualidad, es algo imprescindible. Ya sea que se utilice para trabajar, para ver contenido por streaming o en plataformas de entretenimiento, para jugar o para conectarse con tus amigos y tus conocidos, contar con una buena conexión de baja latencia es muy conveniente.

A fin de poder contratar el servicio que te resulte más conveniente, hay algunos factores fundamentales que se deberían tomar en cuenta. Por lo tanto, a continuación, te vamos a contar cuáles son esos factores importantes para tomar en cuenta, a fin de que puedas pagar menos por un servicio de mucho mejor rendimiento.

Aprovechar los descuentos que se ofrecen por tiempo limitado

Muchas compañías ofrecen promociones de internet y cable por tiempo limitado que tienen descuentos en las tarifas de porcentajes considerables. Estos descuentos, al ser tan importantes, se ofrecen por plazos de 6 a 12 meses, por lo que es importante revisar bien este aspecto antes de contratar cualquier plan.

Sin embargo, los descuentos resultan tan convenientes que, incluso aunque sean por tiempo limitado, la mejor opción es contratar estos servicios. Además, estas promociones suelen brindar un ancho de banda mucho más alto, lo que permite que cuentes con un mejor servicio a un precio mucho más bajo.

Otro aspecto que resulta muy conveniente de las promociones es la combinación con otros servicios. Por ejemplo, existen packs de internet con tv en vivo, que resultan muy convenientes para disfrutar de más contenido por un mismo precio.

Fibra óptica, la opción más conveniente

Existen dos tipos de fibra óptica, la monomodo y la multimodo. Las características de estos dos tipos de fibra óptica son las siguientes:

Mejor estabilidad de la conexión: la fibra óptica se instala de manera subterránea, por lo que

cuenta con más estabilidad contra los problemas climáticos, contra los cortes de corriente,

etc.

cuenta con más estabilidad contra los problemas climáticos, contra los cortes de corriente, etc. Velocidad: la fibra óptica es el medio de transmisión de datos más rápido que existe por un

costo tan bajo y sin utilizar señales de antenas de alta frecuencia, como el 5G. Por lo tanto, el ancho de banda que puede ofrecer el internet de fibra óptica es el más alto en comparación con el resto de las opciones disponibles.

costo tan bajo y sin utilizar señales de antenas de alta frecuencia, como el 5G. Por lo tanto, el ancho de banda que puede ofrecer el internet de fibra óptica es el más alto en comparación con el resto de las opciones disponibles. Simpleza de conexión: para usar el internet por fibra óptica, solo es necesario conectar un

módem a la red y configurarlo. Los edificios suelen contar ya con una red de fibra óptica

instalada, por lo que no hay que hacer muchas modificaciones para disfrutar del servicio.

Tomando en cuenta estas ventajas, resulta evidente que la opción que más conviene es la fibra

óptica.

¿Qué tipo de fibra óptica es la más conveniente?

Existen dos tipos de fibra óptica, la monomodo y la multimodo. Las características de estos dos tipos

de fibra óptica son las siguientes:

Fibra monomodo: sólo puede transportar una única frecuencia de luz por su interior. Esto

permite que la señal se pueda transportar a distancias más largas sin perder su intensidad y

su fidelidad, pero también hace que el ancho de banda que se puede transportar sea mucho

más bajo.

permite que la señal se pueda transportar a distancias más largas sin perder su intensidad y su fidelidad, pero también hace que el ancho de banda que se puede transportar sea mucho más bajo. Fibra multimodo: puede transportar varias frecuencias de luz distintas por su interior. Si bien

esto limita la distancia máxima a la que puede extenderse cada cable sin una central

repetidora en el medio, también permite que el cable transporte un ancho de banda mucho

más grande.

Por lo tanto, si se va a usar la conexión de fibra óptica para transportar datos a una sola fuente y se

quiere ahorrar en centrales repetidoras, la alternativa más conveniente es la fibra óptica

monomodo. Además, la instalación de esta fibra es mucho más simple, porque, al tener una

cantidad de centrales repetidoras más reducida, es más económica y conveniente.

Sin embargo, si se quiere tener bastante ancho de banda, con más usuarios y no se debe realizar la

transferencia de datos a una distancia muy lejana, la fibra multimodo resulta la opción más

conveniente. Esta opción es también la que se utiliza en las instalaciones domésticas o en las

instalaciones de corta distancia.

Considerar la eficiencia de la atención al público de la empresa

Otro aspecto muy importante que, a menudo, no se toma en cuenta es la eficiencia de la respuesta

de la compañía ante los cortes de señal, los problemas en la conexión, etc. Si no se arreglan estos

problemas a tiempo, los usuarios pueden estar varios días sin usar internet, lo que significa la

pérdida de dinero y tiempo.