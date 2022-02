El servicio de streaming chino Tencent Video restauró el final del clásico de 1999 de David Fincher "El club de la pelea", con Edward Norton y Brad Pitt, tras haberlo censurado y modificado a mediados de enero, informaron medios estadounidenses.

Según publicó The Hollywood Reporter, la plataforma restauró el final original en el que el protagonista demuele con explosivos caseros los edificios de entidades crediticias que contenían registros de deudas, concretando su meta de destruir la civilización moderna.

Sin embargo, todavía falta restaurar un minuto del filme, en el que Brad Pitt y Bonham Carter aparecen desnudos.

En la versión censurada de la principal plataforma de streaming china que contiene la mayor cantidad de filmes importados, las imágenes se cortaban justo antes de la explosión final y la acción era reemplazada por un sobreimpreso en pantalla que narra los acontecimientos posteriores y modifica radicalmente la historia.

"La Policía rápidamente develó todo el plan y arrestó a los criminales exitosamente evitando que las bombas explotaran. Tras un juicio, Tyler (el protagonista) fue enviado a un manicomio para recibir tratamiento psicológico y fue rehabilitado y liberado en 2012", indicó el sobreimpreso, en inglés y con la tipografía que manejaba el filme original.

Los censores del Partido Comunista chino suelen estar atentos a mensajes que consideren pueden disrumpir el orden o impactar en métodos criminales e inclusive respecto de la homosexualidad, como el caso de "Rapsodia bohemia" (2018) en la que eliminaron todas las escenas relativas al tema o en "Alien: Covenant" (2017), cinta de la que también se borró un beso entre androides del mismo "sexo".

No obstante, en muchos casos la distribuidora de las películas se adelanta a la censura y ofrece una edición alternativa ajustada a estándares autoritarios para evitarse problemas.

"Para cualquiera al corriente de cómo funciona el negocio entre el dueño de los derechos de una película y las compañías que se los compran para la distribución en ciertas regiones, es claro que la empresa que adquirió los derechos para el mercado chino le vendió esa versión a Tencent Video", había dicho a Variety una fuente cercana a la plataforma al momento que se dio la censura.



Además, un importador de películas dijo al sitio especializado que la práctica es habitual y que "es mejor tener el 99,9 por ciento del filme exhibido legalmente a decenas de millones de personas que no exhibirlo en absoluto".



Adicionalmente, la cinta no había sido estrenada en China en su momento porque Brad Pitt tenía vedadas sus películas en el país por su participación en "Siete años en el Tíbet" (1997), en la que el personaje que interpreta se hace amigo del Dalai Lama luego de la invasión china al Tíbet, prohibición que terminó en 2016 cuando el país fue parte de la financiación de "Aliados", protagonizada por el actor.



Cuando se estrenó y se volvió muy popular, la película, basada en una novela de Chuck Palahniuk, no estuvo exenta de controversia en Estados Unidos a partir de su aproximación nihilista y anarquista que mostraba sabotajes, vandalismo y medidas de acción directa contra el establishment, y su influencia llegó al punto de que en el país las autoridades tuvieron que desbaratar varios casos de "clubes de la pelea" reales en los que hombres se reunían a pelear emulando la película.