“Argentina, 1985” , la película basada en el juicio a la Junta Militar, estrena este jueves en cines del país. En Rosario, fue la primera de tres grandes coproducciones internacionales y al rodarse movilizaron a cientos de curiosos y modificaron el trajín de la ciudad, que se transformó en un set de filmación público. Según la productora rosarina a cargo, el movimiento dejó más de dos millones de pesos en la economía local, entre servicios de catering, utilería, hotel, actores locales como extras y vehículos de época. El estreno en la ciudad no será en las grandes cadenas, pero ya se venden entradas en Nuevo Monumental y Cines del Centro.

Para el rodaje de este film que ya cosecha premios y proyecciones en festivales del mundo -y ahora candidata al Oscar-, el equipo local de producción asciende a 10 realizadores. Los extras fueron más de 40, y se alquilaron 25 autos de época, que fueron conducidos por sus dueños en una escena que se realizó en la avenida Belgrano junto al Monumento a la Bandera.

Ana Taleb, la productora de la unidad local del film, relató a Rosarioplus.com que la parte rosarina de este film fue pequeña, pero sin embargo fue "mucho el esfuerzo para que los traslados de locaciones con equipos y gente funcionara". “Que este tipo de films se graben en la ciudad, aun siendo una sola jornada, dio trabajo a mucha gente: el alquiler de autos antiguos, el hotel para los equipos, los técnicos rosarinos en los rodajes, servicio de catering, alquiler de equipos, entre otros gastos en la ciudad colabora al crecimiento de la industria audiovisual local”, precisó.

En ese marco, Taleb recordó que, por ejemplo, un coleccionista aficionado de Puerto General San Martín tenía un colectivo de época en estado impecable, y “fue buenísimo porque para él fue un ingreso considerable, mientras los alquileres de esas cosas en Buenos Aires son de precios irrisorios". Además, destacó que el colectivo se consiguió a través de la comisión local de filmaciones. "Fue una gran oportunidad para productores locales que queremos trabajar acá. Esta es una plaza mas chica que la Capital, algo que atrae por la cercanía de las locaciones”, consideró.

La primera de tres tanques en el set local

La filmación de ‘Argentina, 1985’ tras la pandemia fue, según Taleb, “un mojón”, porque fue la primera de varias películas grandes que se estuvieron filmando. El rodaje fue en agosto de 2021. En diciembre fue el turno del film basado en el crimen de Sauan, y en enero de este año desembarcó la coproducción española “Empieza el baile”, que estrena en 2023. En ese sentido, la cineasta local consideró que “‘Un crimen argentino’ ya es de otra envergadura porque se grabó completamente acá durante varias semanas”.

Consultada sobre esta nueva ola de filmaciones internacionales en Rosario, Ana Taleb apreció: “Es propicio que el interés de los dos Estados sea mancomunado más allá de las fuerzas políticas, con el Rosario Filma que creó la municipalidad y la film commision provincial. Es bueno porque las cuestiones burocráticas del cine implican mucha gestión que se facilita con esto”.

Un bulevar Oroño rodeado de fans

Sobre el rodaje de este film, que se realizó durante toda la jornada del 24 de agosto del año pasado, Ana Taleb recordó: “Junto a Lucia Correa trabajamos en la preproducción el día anterior, y ese día primero se rodó en el Monumento a la Bandera, luego en Bulevar Oroño entre Urquiza y San Lorenzo, donde fue muy difícil contener a cientos de fanáticos y curiosos, y finalmente se hizo una escena en la Aduana. La popularidad de los actores convocaba muchísimo y era nuestra responsabilidad que eso no obstruyera el rodaje. Fueron momentos de nervios pero salió todo muy bien y hoy me río de ese furor”.

Taleb explicó que entre las funciones debían “garantizar un rodaje y que la ciudad se pueda ver para productoras grandes como un set de filmación y mejorar la imagen que tiene Rosario en el país con los problemas de seguridad”, y eso generó la presión en el equipo.

Ocurrió que “se corrió el rumor y se acercó mucha gente curiosa pensando que iban a estar Darín y Lanzani, pero en esa escena no estaban, ni siquiera estaba el director Santiago Mitre”, recordó entre risas.

Pero luego a la tarde se grabó en la Aduana, y las fans de Peter Lanzani se acercaron a saludarlo, y sobre el momento recordó: “Fue difícil porque debíamos cuidarlo, no se permitía sacar fotos a los actores con el vestuario, y había un convenio de confidencialidad, pero fue tanto el revuelo que se decidió sacar un comunicado oficial de la película. Fue incomodo porque periodistas me pidieron información y yo no podía dársela por convenio”.

Los miembros del equipo rosarino del film

Producción de la Unidad federal Rosario: Ana Taleb

Asistente de producción: Lucía Correa

Microfonista: Agustin Pagliuca

Asistentes de utilería:

Carolina Cairo

Lucas Comparetto

Ayudantes de vestuario:

Laura Perales

Agustina López

Meritorios de producción:

Marianela Menelli

Bárbara Volpatti

Manuel Boye