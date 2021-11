"Hawkeye", la nueva serie de acción y comedia de Disney+ que continúa la expansión del universo cinematográfico de Marvel con una historia de inesperada temática navideña y centrada en el superhéroe del título y su joven heredera, interpretados por los reconocidos Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, estrenará este miércoles en esa plataforma de streaming, donde podrá verse de manera semanal.



Se trata de la primera vez que Clint Barton -el nombre del personaje, también conocido en América Latina como Ojo de Halcón- es protagonista de una producción de la franquicia, luego de aparecer, encarnado por Renner, en seis películas como integrante del equipo de Los Vengadores y amigo íntimo de la intrépida Viuda Negra.



En ese sentido, Barton llega a esta narrativa de seis episodios luego de experimentar duras tragedias personales y humanas desatadas durante los eventos vistos en "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019), época en la que se convirtió temporalmente en Ronin, un violentísimo alter ego con el que ajusticiaba a enemigos hasta ahora desconocidos de Nueva York.

Con ese trasfondo, "Hawkeye" comienza a pocos días de Noche Buena, cuando el héroe se encuentra en la ciudad para asistir a una obra musical sobre el Capitán América y una amenaza vinculada a su oscuro pasado le complica e interrumpe los planes para llegar a su casa a tiempo y pasar las fiestas con su familia.



En ese escenario, con un enigmático villano que utiliza la identidad de Ronin para vengarse de un antiguo encuentro con él, Ojo de Halcón se ve obligado a trabajar en conjunto con Kate Bishop (Steinfeld), una curiosa e insistente joven, muy habilidosa en la arquería y gran fanática de Barton, para detener sus peligrosos planes.



El simpático dúo, en el que la heredera de Hawkeye se presenta como la contraparte más querible y humorística del siempre serio protagonista, se enfrentará así a una serie de aventuras que harán avanzar el entramado con nuevos personajes que Marvel comenzó a construir desde el final de su "Saga del Infinito" -compuesta por 23 películas signadas por la presencia de Los Vengadores-, con el que espera retener a sus fans de siempre y atraer más seguidores y seguidoras.



La serie, escrita por Jonathan Igla ("Mad Men"), cuenta con la realización de Rhys Thomas (un nombre conocido del célebre ciclo televisivo estadounidense "Saturday Night Live") y de la dupla de directoras inglesas conformada por Amber Templemore-Finlayson y Katie Ellwood, conocidas artísticamente como Bert y Bertie ("Troop Zero", "The Great").



Además, el elenco se completa con la participación de Vera Farmiga ("Los santos de la mafia"), Brian d'Arcy James ("El primer hombre en la luna"), Linda Cardellini ("Green Book: Una amistad sin fronteras"), Fra Fee ("Cenicienta"), Tony Dalton ("Better Call Saul"), Aleks Paunovic ("Continuum"), Zahn McClarnon (""Doctor Sueño), y la novel Alaqua Cox, entre más.