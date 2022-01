La producción de Batgirl acaba de elegir a la actriz trans Ivory Aquino como Alysia Yeoh, la mejor amiga de Barbara Gordon en los cómics. Aquino conocida por sus trabajos en Tales of the City y When We Rise, marcará el hito de interpretar al primer personaje transgénero en una película del DCEU

El personaje de Alysia Yeoh, es una moza que también es la amiga y antigua compañera de piso de Barbara Gordon/Batgirl. Apareció por primera vez en Batgirl Vol. 4 #1 en noviembre de 2011, creada por la escritora Gail Simone y dibujada por Ardian Syaf.

Aunque esta es la primera incursión en el cine, en el último tiempo hubo diversos avances en la representación de la comunidad LGBTQ+ en el género de superhéroes. La serie “Supergirl” incluyó a la primera superheroína trans llamada Dreamer (Nicole Maine), además la hermana de Supergirl, Alex Danvers (Chyler Leigh), se declaró lesbiana en la temporada 2.

Batgirl se estrenará este año en la plataforma de streaming HBO Max, el elenco está conformado por J.K. Simmons como el padre de Barbara y comisionado de la policía Jim Gordon, Brendan Fraser como el villano Firefly, Michael Keaton como Batman y Jacob Scipio en un papel todavía desconocido.