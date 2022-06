La tan anunciada ola polar de frío llegó a Rosario. No hay que decir demasiado para saber lo que significa ni tampoco la cantidad de abrigo que hay que calzarse para el arranque. El solcito puede ser la única esperanza para que la tarde no sea la Antártida. A no enloquecer: el fin de semana será más frío aún.

Una masa de aire frío desde el sur del país provocó un marcado descenso en las marcas térmicas que afectará a todo el país, con valores mínimos entre -1 y 6 en la región central, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El termómetro marcó a las 7 apenas 0,1 grado, mientras que la sensación térmica -2,2 grados, un negativo muy picante. El viento sudeste se mantiene y sopla y sopla, lo que da un condimento más fulero. A la tarde apenas se superarán los 12 grados, si es que el sol se asoma. Viernes sigue igual, y el finde más peludo aún.