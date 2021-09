Tras la reunión que mantuvieron con los representantes de la Mesa de Enlace, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Julián Domínguez y el jefe de Gabinete Juan Manzur anunciaron que desde el lunes 4 de octubre se vuelven a liberar las exportaciones de vaca conserva y manufactura a China. De esta manera, podrán ser trasladadas cerca de 140.000 cabezas y 50.000 toneladas en cámaras frigoríficas.

Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), consideró en Sí 98.9 que esta decisión no debe incidir en el mercado interno. “El año pasado se faenaron 13 millones de cabezas de ganado de las cuales 140 mil fueron vacas de descarte, no tienen que influir en la góndola porque es carne que no consumimos”, remarcó.

En esa tónica insistió en consonancia con el ministro Domínguez que “la carne es un bien cultural de los argentinos. “Este es el país El Che, Maradona, Gardel, Evita y el bife de chorizó”, subrayó el referente agrario utilizando iconos de argentinidad. “Estos vienen haciéndole trampa la país desde la década del ´30, siempre fueron parte del problema y no la solución”, le endilgó luego el dirigente a la clase ganadera argentina.

De igual forma acentuó que la carne en el país siempre estuvo vinculada a la política, además este alimento tan argentino, incluso “puede tumbar gobiernos o hacerlos tambalear”, dijo y la historia lo demuestra con el Pacto Roca-Runciman, un acuerdo de comercio celebrado el 1 de mayo de 1933 entre la República Argentina y el Reino Unido que tuvo como fin establecer nuevas condiciones para que la Argentina pudiera seguir exportando carne.

Y dentro de este orden de ideas y volviendo a tiempos actuales, Peretti alegó que el gabinete anterior del presidente Alberto Fernández “se durmió con los precios en general y con datos muy elocuentes a mano para tomar decisiones”. Según el hombre de campo, esos antecedentes reflejan que, desde agosto de 2019 al mismo mes de 2021, el arroz aumentó un 220%, el aceite 240%, y la carne un 180%, todo por debajo de salarios y jubilaciones, lo que “explica el resultado electoral”.

Asimismo, volvió a marcar la necesidad de controlar con mayor fuerza los precios acordados, puntualmente los de las carnes, argumentado que “el salario está directamente vinculado con el precio de los alimentos, y si no se controlan los precios jamás va a mejorar la calidad de vida de los sectores populares”.

A pesar de valorar positivamente esta apertura, declaró su desconfianza para con la Mesa de Enlace a quien consideró como parte del campo enemigo y jugadores declarados de Cambiemos. “Los precios se dispararon por la falta de control, porque los frigoríficos venían haciendo trampa con el rulo ganadero que triangulaban carnes a China, además sub facturaban o mandaban lomo o matambre en vez de vacas”, expuso además.

Sobre el futuro de las exportaciones el ex Federación Agraria explicó que de acá en más habrá frigoríficos designados de los cuales tres de ellos se ubican en la provincia de Santa Fe y fueron seleccionados por un explícito pedido del gobernador Omar Perotti. En esta instancia se tratará de controlar que los productos que salgan de exportación sean los declarados al Gobierno.

Para terminar Peretti recalcó que el problema más grave de Argentina es que “un puñado de grupos económicos que quiere que definitivamente se les entregue las llaves del país para quedárselo o la gente resiste a este embate defendiéndose con su voto”.

