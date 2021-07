El expresidente Mauricio Macri hizo una extraña analogía, en la que hablaba del cambio y llegó a comparar "el cambio" con tirarse al agua, literal, y cerró con una frase por demás polémica en relación a las mujeres. Las expresiones que generaron repudio en las redes fueron hechas en el marco del cierre de las jornadas "España, Europa y Libertad", organizadas por el Partido Popular.

"El cambio también genera ambivalencias, entonces, la misma persona dice yo quiero cambiar y cuando llega el último momento, es como, me tiro al agua no me tiro, estará fría, estará caliente, perderé no perderé...", afirmó el líder de Juntos por el Cambio.

"Cuantas veces nos hemos salvado que nuestra mujer nos dice 'no lo aguanto más, lo voy a tirar por la ventana' y después dice 'y si no consigo algo mejor' entonces se quedan aguantándonos más tiempo, porque al final el cambio te genera esas dos cosas", enfatizó Macri quizás queriendo hacer una gracia que no le salió bien.

Lo cierto es que la idea de "conseguir" una pareja es un mandato con el que las mujeras han sido siempre perseguidas y que está, desde hace muhcos años, puesto en discución junto con esa visión de la construcción de una pareja. Si bien son expresiones que suelen circular a modo de chiste en la cotidianeidad, que las diga un exmandatario y hablando de política y de los cambios que afronta una sociedad, no deja de ser paradojal. O al menos, propio de una persona que no está leyendo los cambios que está atravesando la sociedad.