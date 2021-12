Un episodio de violencia machista quedó registrado el jueves pasado cuando un hombre insulta e intenta agredir físicamente a una mujer luego de un siniestro vial menor en la localidad de Fray Luis Beltrán. Toda la situación quedó grabada por una persona que filmó a metros con su celular y luego fue subida a las redes donde se cuestionó al violento.

En la imagen se ve a un hombre que golpea de una patada la puerta de un vehículo donde está una mujer al volante y sus hijas pequeñas a bordo. Aparentemente hubo un choque previo por parte de la mujer contra el vehículo del agresor, y éste le fue a recriminar con una violencia machista que asusta.

"¿No me ves, no tenés freno? El auto nuevo, llamá al seguro. La reputa que te parió, te rompería la puerta. Dos semanas hace que tengo el auto, aprendé a manejar", gritó el hombre, luego de golpear de una patada la puerta y pegarle al espejo retrovisor. La mujer no para de disculparse, totalmente atemorizada y en llanto.